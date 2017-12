Das sind die verrücktesten „Star Wars“-Fans

Kulissen, Laserschwerter, Lego-Modelle

Bald ist es wieder so weit: Stormtrooper, Jedis, Rebellenpiloten und Wookies begegnen sich nicht nur auf der Kinoleinwand, sondern auch in Zuschauersälen, auf Conventions und sonstigen Fan-Veranstaltungen. Seit der Premiere des ersten „Star Wars“-Films 1977 ist der Hype um das Weltraum-Franchise ungebrochen. Wir zeigen die verrücktesten Fans, kostbare Raritäten und gigantische Denkmäler aus dem „Star Wars“-Universum.

London. Am 14. Dezember startet der achte Teil der Weltraum-Saga „Star Wars – Die letzten Jedi“ mit Daisey Ridley, Mark Hamill und John Boyega in den deutschen Kinos. Ausgewählte Zuschauer durften den neuen Film bereits vorab schauen und lobten ihn auf Twitter in die nächste Galaxie. Unter ihnen war sicher auch der ein oder andere verrückte Fan, der von Zeit zu Zeit in die Weiten des „Star Wars“-Universums abtaucht.

Auf dem Planet Erde organisieren sich Jedi-Ritter, Weltraum-Biologen, Laserschwert-Kämpfer und sonstige Anhänger des Sternenkults in Gruppen und Vereinen. Auf Conventions posieren Stormtrooper mit Rebellenpiloten, tauschen sich über die neusten Computerspiele, Sammlerstücke und Merchandise-Produkte aus. Bei einigen von ihnen nimmt die Fanliebe völlig verrückte Formen an.

Australischer Vader, taiwanesischer Jedi-Meister, royale Stormtrooper

Am anderen Ende der Welt etwa treibt der australische Darth Vader sein Unwesen. Mit blauem Laserschwert und australischer Flagge auf dem Originalkostüm schlendert Mick Fett gerne durch die Straßen von Sydney. Der Polizist sammelt seit über 15 Jahren „Star Wars“-Stücke – seine Schätze sind über eine halbe Millionen australische Dollar wert. Seine große Leidenschaft kommt nicht von ungefähr: Fett wurde im Erscheinungsjahr des ersten Films geboren.