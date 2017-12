Das können wir nur empfehlen

Zum Genießen

Christmas Tikka Masala (auch als Silvestercurry bekannt): Hähnchenfleisch brutzeln, Ingwer, Chili und Zwiebeln schnippeln, anbraten, alles in den Topf, dazu Kokosmilch, Tomaten und Tikka-Sauce und Paprika – bis alles so rot ist wie Christbaumkugeln. Eine Stunde köcheln. Richtig ist es, wenn man mit seinem Atem die Kerzen anzünden kann.

Für Kinder

Mauri Kunnas – Wo der Weihnachtsmann wohnt (Oetinger, 48 Seiten, 14,99 Euro): Für alle, denen das muckeligste Weihnachtsbuch noch fehlt. Der Insider Kunnas weiß alles über das Treiben in den Spielzeugfabriken am Berg Korvatunturi. Lässt in Kindern den Berufswunsch Wichtel aufkommen.

Zum Lesen

Sven Regener – Wiener Straße (Galiani, 22 Euro): Herr Lehmann und das Berlin der Achtzigerjahre – was Element-of-Crime-Sänger Sven Regener schon in wunderbare Romane verwandelte, bietet auch in diesem Buch Stoff für eine Reise in das Kreuzberg einer vergessenen Zeit.

Zum Hören

Radiohead: OK Computer OKNOTOK (Indigo, ca. 14 Euro): 20 Jahre ist es her, dass die britische Band Radiohead mit “OK Computer“ eines ihrer besten Alben veröffentlicht hat. Zum runden Geburtstag gibt es eine Neuauflage – mit neu abgemischten Stücken, B-Seiten und drei bislang unveröffentlichten Songs. Heute so gut wie damals.

Zum Schauen

Der junge Inspektor Morse (Edel Germany, ca. 25 Euro): In Großbritannien längst Kult, jetzt auch auf Deutsch erhältlich. Die 17-teilige Serie zeigt die Vorgeschichte der erfolgreichen Krimireihe “Inspektor Morse“, die wiederum Vorläufer der ZDF-Serie “Lewis“ war. Raffinierte Kriminalfälle, ausgeruht erzählt mit wunderschönen Aufnahmen aus Oxford.

Zum Spielen

Table Quiz: Spielen zu Hause? Langweilig. Schnappen Sie sich ein paar Freunde und gehen Sie in einen Pub. Die meisten bieten an einem Tag der Woche ein Table Quiz an – so etwas wie “Trivial Pursuit“ für die ganze Kneipe. Jeder Tisch bildet ein Team und beantwortet Fragen. Am Ende hat man vor allem eines: einen lustigen Abend.

Zum Genießen

Gin Tasting: Gin ist derzeit hip, aber kennen Sie eigentlich die feinen Unterschiede? Welche Sorte zu welchem Tonic Water? Und welche Frucht gehört eigentlich idealerweise dazu? Ein Gin Tasting, eine Probierstunde unterschiedlicher Sorten, hilft. Gute Bars bieten sie an, immer öfter auch ganz normale Kneipen. Ein Gutschein, der mit Nachhaltigkeit erfreut.

Für Kinder

Kinderglobus (ca. 50 Euro): Die Welt entdecken – das ist eine der schönsten Aufgaben im Leben. Mit dem guten alten Globus können sich Kinder ideal darauf einstellen und schon früh eine Menge für die Schule lernen. Gibt’s auch als Kindervariante mit Tierabbildungen und spielerischem Begleitheft.

Zum Lesen

Reiseführer, zum Beispiel Lonely Planet Israel (22,99 Euro): Man liest, man sollte keinen Köpper in das Tote Meer machen, denn das hochkonzentrierte Salzwasser ätzt in den Augen. Wie es sich anfühlt, darin in Sofahaltung zu “floaten“, sich auszustrecken, loszulassen, zu vertrauen, das ist unbeschreiblich. Ein Buch, das zum Urlaubbuchen inspiriert.

Zum Hören

Anna Depenbusch: Das Alphabet der Anna Depenbusch (Columbia, ca. 6 Euro): Eines der Alben des Jahres 2017. “Du sagst, ich wär so’n naiv-romantisches Hippie-Mädchen. Nur weil ich an die Liebe glaube?“ Die 40-Jährige ist weder Hippie- noch Happy-Frau. Ihre Texte zeugen von tiefen Verletzungen, aus denen sie sanfte Songs der Zuversicht macht. Man möchte wie sie ins Leben hechten.

Zum Schauen

Nick Cave & The Bad Seeds: One More Time With Feeling (Rough Trade, 2 DVDs, ca. 17,50 Euro): 2015 starb Arthur, einer von Nick Caves 15-jährigen Zwillingssöhnen. Trotzdem nahm der Sänger in dieser Zeit der Verzweiflung ein neues Album auf. Der Dokumentarfilm zeigt, wie ein Mann seinen Weg durch die Dunkelheit findet. Ein Plädoyer dafür, nicht aufzugeben.

Zum Spielen

Lego Architecture: New York City (ca. 49,99 Euro): Man baut die Skyline der Stadt der Lichter und gelben Taxis aus Legosteinen und erkennt: Das Empire State Building ist nicht das höchste Gebäude, aber das schönste. Wer schon mal auf der Aussichtsplattform im 86. Stock war, der weiß: Man sieht von dort oben seine Möglichkeiten.

Zum Genießen

Ein Winterausflug nach Sankt Peter-Ording: Das Meer ist kein Zugvogel. Es ist auch im kalten Januar da. Viel Wind und viele Wolken vermutlich auch. Trotzdem – oder gerade deshalb: Man kann ganz wunderbar am Strand spazieren gehen und Sterne in den Sand zeichnen.

Für Kinder

Ein Auftritt als singender Weihnachtsmann: Klar, man kann Frida und Ole ermahnen, nicht zu trödeln und zu zappeln, man kann für sie aber auch “Turaluraluralu“ singen. Gitarristen benötigen drei Akkorde: C, F und G. “Uuuuh wir haben viel gelacht, so viel Sterne in der Nacht.“