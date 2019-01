Hannover

Mit Anfang 20 ein Weltstar, mit 56 immer noch aktiv: Alison Moyet kommt übernächste Woche nach Hannover. Das Telefoninterview mit der NP beginnt die britische Singer-Songwriterin freundlich und gut gelaunt: „Hallo, hier ist Alison. Wie geht’s?“

Danke, gut. Und selbst?

Eigentlich gut. Ich habe mir nur mein Handgelenk gebrochen. Doppelt sogar.

Oh je.

Ja, blöd. Aber das wächst wieder zusammen.

Sonst könnten Sie keine Skulpturen mehr erschaffen. Das haben Sie doch extra an der Uni gelernt.

Das habe ich, stimmt. Allerdings habe ich mich umgeschrieben: Ich will jetzt die Druckkunst lernen. Lithographie zum Beispiel.

Das Flachdruckverfahren. Wie kommen Sie darauf?

Mein Vater war Drucker, wahrscheinlich interessiert es mich deshalb. Außerdem wollte ich schon immer künstlerisch tätig sein. Nur war ich in der Schule zu schlecht, unter anderem, weil ich an Legasthenie litt.

Ah, daher kommt der Song „The English U“. Er handelt von Legasthenie.

Genau, ich habe ihn für meine Mom geschrieben, sie war extrem penibel in Bezug auf korrektes Englisch. Sie ist an den Folgen von Alzheimer gestorben. Aber egal, was sie alles vergessen hatte: Wenn wir durch die Stadt gefahren sind, hat sie bis zuletzt an Geschäften falsch gesetzte Apostrophe wahrgenommen, hat Amerikanismen kritisiert, etwa in „color“, das im Amerikanischen ohne „U“ geschrieben wird, im Englischen aber mit „The English U“ buchstabiert wird: „colour“. Ich glaube, sie war sehr enttäuscht darüber, dass ich das nie so hinbekommen habe wie sie. Na ja, mit 16 habe ich jedenfalls die Schule abgebrochen. Ohne Abschluss konnte ich aber zunächst nicht aufs College, um Kunst zu studieren. So bin ich zur Musik gekommen, Singen konnte ich schon immer. Das war meine Art, mich auszudrücken.

Also sind Sie jetzt frei, das zu tun, was Ihnen Freude bereitet.

So ist es.

So wie Sie es in „Other“ auf Ihrem gleichnamigen aktuellen Album singen: „I’m as free as I’ve ever been“, Sie sind freier denn je.

Stimmt. Einerseits. Andererseits ist es natürlich so: Wer nie frei war, wird auch nie völlig frei sein. Und doch ist er dabei gleichzeitig so frei wie noch nie. Es geht in dem Song darum, was jeder einzelne aus sich macht.

Jeder ist seines Glückes Schmied, heißt das Sprichwort des römischen Politikers Appius Claudius Caecus.

So ist es! (lacht) Aber bei mir ist es auf alle Fälle so: Ich fühle mich so frei wie nie. Ich finde, das Älterwerden ist völlig unterschätzt. Ich liebe es, eine Frau in ihren mittleren Lebensjahren zu sein.

Sie sind jetzt 56.

Und mit Mitte 50 bin ich viel ungebundener als je zuvor. Ich habe drei Kinder, einen Enkel, ich lebe mit meinem Mann in einem schönen Haus in Brighton, ich mache Musik, ich besuche das College. Es ist großartig.

Was war nicht so großartig?

Rückblickend finde ich, dass ich vor allem in meinen 20er Jahren sehr viel Zeit vergeudet habe. Ich glaube, alle Menschen neigen dazu, sich in der Zeit viel zu viele Gedanken darüber zu machen, was andere Leute von einem halten. Totaler Quatsch. Das bringt nichts.

In der Zeit waren Sie ein Weltstar. Sie haben mit der Band Yazoo Hits gefeiert wie „Only You“ und solo mit Songs wie „Is this Love?“ oder „All cried out“.

Und verstehen Sie mich nicht falsch, die Zeit möchte ich nicht missen, sie war toll. Aber ich möchte mich nicht wiederholen. Und wenn man erst mal so erfolgreich ist, interessieren sich plötzlich unheimlich viele Leute für einen, die einem Ratschläge geben wollen, die einem reinreden wollen, die den nächsten Hit mit einem landen wollen. Aber das hat mich nie interessiert, ich wollte Künstler sein, wollte nicht stehen bleiben, sondern mich weiterentwickeln.

Sie sind ausgestiegen. Aber sehr viel freier waren Sie dadurch nicht, Sie haben unter Agoraphobie gelitten, der Angst rauszugehen.

Und das ist durch das Leben als Popstar nicht besser geworden: Als Star beschützen einen die Menschen vor allem, was einen vom Erfolg ablenken könnte, also auch vor seinen Ängsten. Das ist nicht gesund, man muss sich seinen Ängsten stellen, sonst kann man sie nicht überwinden. Ich habe Jahre auf einem Landgut gelebt, das ich selten verlassen habe und von dem ich die Nachbarn nicht einmal kannte. Das ist jetzt anders, vor fünf Jahren bin ich mit meinem Mann nach Brighton gezogen. Vor dem Umzug habe ich mich von viel Ballast befreit, ich habe sogar meine Goldenen Schallplatten weggeworfen. Was sollte ich damit? Es ist viel befreiender, eine Frau wie jede andere zu sein.

Eine Frau und Musikerin, die sich auf Hannover freut?

Da muss ich ehrlich sein (lacht): Ich habe keine Erinnerung an Hannover. Tut mir leid. Das liegt aber ganz einfach daran, dass ich mich überhaupt schwer daran erinnern kann, wo ich überall aufgetreten bin. Was ich aber weiß, ist: Ich hatte immer ein großartiges Verhältnis zu meinen deutschen Fans. Sie haben mich ungeheuer unterstützt, darum komme ich gern.

Alison Moyet live: am 22 Januar ab 20 Uhr im Capitol. Karten (45,25 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Verena Koll