Peter Graf: Was nicht mehr im Duden steht. Dem ewigen Streitthema, was wie im Duden steht und warum, wird hier eine unterhaltsamere Facette hinzugefügt. Der Autor versammelt verschwundene Wörter wie Empfindelei oder Treckschute und erzählt Geschichten in Kategorien wie Mode, Sport, Politik und natürlich Denglisch. Ein Liebhaber-Buch für die einsame Insel.

Theodor Fontane: Da sitzt das Scheusal wieder. Zur Würdigung des 200. Geburtstags 2019 gehören unbedingt Fontanes Berliner Theaterkritiken, von denen der Schriftsteller in knapp 20 Jahren rund 700 für die „Vossische Zeitung“ schrieb. 46 davon sind hier abgedruckt, überwiegend Verrisse. Mal stehen schauspielerische Leistungen im Fokus, mal die („abgestandenen“) Stücke, mal der Kritiker selbst. Ein Plädoyer für die Kunst.

Wolfgang Herrndorf: Stimmen. Als der Autor 2013 starb, hinterließ er die erfolgreichen Romane „Tschick“ und „Sand“ und viele kürzere Texte. Sie stammen zum großen Teil aus dem Internetprojekt „Wir höflichen Paparazzi“. Es sind autobiografische Geschichten vom Kennenlernen und Abschiednehmen, deren Lektüre erst heiter stimmt und dann traurig – weil es die letzten sind.

Von Janina Fleischer