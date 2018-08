Hannover

Erst warf er seine alte Band raus, dann wagte Thomas Hübner alias Clueso (38) mit seinem entsprechend betitelten Album den „Neuanfang“ und tourte als Teil der Panikfamilie mit Udo Lindenberg. Nun blickt er wieder zurück: Das neue Album „Handgepäck I“, das an diesem Freitag (24.8.) erscheint, enthält ältere, vorwiegend akustische Songs.

Sie haben ein neues Album mit alten Liedern veröffentlicht. Wie kam es zu „Handgepäck I“?

Es sind ältere, bislang unveröffentlichte Songs. Die meisten erscheinen so, wie ich sie damals aufgenommen habe. Ein, zwei Songs habe ich mal mit einem Jazz-Trio gespielt, andere mal auf der Bühne ausgepackt. Das alles ist für die Leute größtenteils neu. Sieben Jahre hat das gedauert – nicht, weil es musste, sondern weil ich keine Eile hatte mit diesem Album.

Wie sind die Songs entstanden?

Ich mache eigentlich immer Musik. Es muss nicht immer ein Song werden, aber ich habe zumindest immer die Gitarre und ein Aufnahmegerät dabei. Oft entstehen so nur Skizzen. Manchmal merke ich: Der Song braucht aber noch einen Verstärker, der muss fett sein. Manchmal entstehen aber auch Songs, die sind so süß und so niedlich, die wollen gar nicht mehr. Die habe ich beiseitegelegt, in einen Ordner gepackt, auf dem „Handgepäck“ steht und immer mitgenommen. Weil ich auch wirklich immer nur mit Handgepäck reise. Jetzt war der Ordner übervoll. Es wird auch definitiv „Handgepäck II“ geben.

Die Lieder klingen auch nach Unterwegssein. Kommt jetzt nach dem „Neuanfang“ des letzten Albums der Aufbruch?

Mit „Neuanfang“ ging so etwas wie ein Vorhang auf. Ich dachte, da kann ich noch einen draufsetzen. Wie die Kings of Convenience gesagt haben: „Leise ist das neue Laut.“ Darum haben ich mich hier auch auf die ruhigen Sachen konzentriert.

Und thematisch?

Wie gesagt: Ich schreibe ja die ganze Zeit – nicht immer Songs; es können auch Gedanken oder Geschichten sein, die laufen lernen. Und irgendwann komme ich an einer Stelle heraus und merke, das ist meins. So war das zum Beispiel bei „Waldrandlichter“, das von einem kleinen Jungen handelt. Ich weiß noch: Ich habe das in LA geschrieben, da kam Stucki – also Benjamin von Stuckrad-Barre – herein und sagte: „Hey, das ist ja mein Leben.“ Und ich sagte: „Aber es ist auch mein Leben.“ Ich bin nicht der Typ, der aus dem Fenster sieht und sagt: „Der Berg ist schön.“ Mir geht es eher um das Zwischenmenschliche, nicht um einen Reisebericht.

Und der Berg wird erst interessant, wenn man ihn erklommen hat?

Genau: wenn man darauf steht. Als „Wie versprochen“ entstand, war ich tatsächlich auf einem Berg. Da geht es aber viel mehr um meine Art des Reisens. Viele Leute planen mein Leben; darum gebe ich beim Reisen – ich unterscheide auch zwischen Urlaub und Reisen – die Planung an den Zufall ab. Vor allem das Alleinereisen macht tolle Sachen mit einem.

Sie reisen am liebsten alleine?

Nicht am liebsten. Ich bin mehr mit anderen gereist als allein. Aber selbst wenn ich zu zweit unterwegs sein sollte, brauche ich meine eigenen Momente. Und bloß keinen Freizeitstress: „Fahr’ du mal an den Strand. Ich bleib' hier und hol’ mir ’ne Kokosnuss.“

Also ein Ausgleich zu dem Leben in der Öffentlichkeit?

Natürlich. Ich bin jemand, der am liebsten in der Geisterbahn aussteigen und selber dort herumlaufen würde. Ich kann mein Leben als Musiker zwar konzipieren. Aber dann sitze ich da drinnen. Darum ist Reisen so geil, vor allem jenseits der deutschsprachigen Grenze. Zuhause bin ich aber auch gerne, auch wenn ich so unruhig bin.

Ein Schiff braucht auch einen Anker?

Ja, deswegen ist es auch Erfurt. Ich habe da schnell ein Zuhause, ohne dass ich viel machen muss. Wenn man in andere Städte zieht und längere Zeit weg ist, sind die sozialen Kontakte eingefroren. In Erfurt kann ich mein Handy zuhause liegen lassen, in die Stadt gehen und werde garantiert fünf Leute treffen, die ich aus der Vergangenheit kenne.

Genießen Sie es, im Ausland nicht erkannt zu werden?

Es ist ambivalent. Ich habe mich darüber auch mal mit Udo (Udo Lindenberg, d.Red.) unterhalten: Natürlich will man auch mal seine Ruhe haben – und dann wundert man sich, dass einen gar keiner mehr erkennt.

In dem Song „Zimmer 102“ geht es um Ihre Zeit mit Udo Lindenberg und als Teil seiner Panikfamilie. Wie hat Sie die beeinflusst?

Bei Udo bekommt man wirklich ein Gefühl dafür, wie viel Wahnsinn möglich ist. Man denkt ja manchmal: Kann ich das machen? Ist das zu krass? Nein! Bei Udo ist alles 80 Mal krasser. Er kommt auf Ideen, auf die kein anderer Mensch je kommen würde – und behält trotzdem die Checkung. Vor allem aber gucke ich mir bei ihm ganz viel ab: Wie das ist, in diesem Business lebenslang, von morgens bis abends Künstler zu sein. Wann gehe ich auf Leute zu, wann ziehe ich mich zurück? Und andererseits ist auch vieles festgemeißelt. Ich musste schmunzeln, als auf seinem Teleprompter „Dödö“ stand ...

Hat Sie das ermutigt, mit diesen sehr persönlichen Songs herauszukommen?

Vor allem: Er ballert gerne seine Rocksongs raus, und ich ballere auch gerne. Aber wenn Udo seine Balladen spielt, ist eine unglaubliche knisternde Stille im Raum. Er könnte zehn solcher Songs spielen, und es wäre toll. Das hat mich ermutigt, mich mehr zu trauen.

Zwischen all diesen persönlichen Songs findet sich dann auch mit „Wenn ein Mensch lebt“ von den Puhdys eine ganz erstaunliche Coverversion ...

Es gibt ja noch eine: „Vier Jahreszeiten an einem Tag ist ja „Four Seasons in One Day“ von Crowded House. Zu Coverversionen müssen mich meist Umstände zwingen. Bei „Wenn ein Mensch lebt“ war es die Anfrage zu einem Film, und ich fand es lustig, weil der Originalsong ja schon Filmmusik war, zu „Paul und Paula“. Filmmusik mag ich jedenfalls dann, wenn sie die Bilder unterstreicht. Darum habe ich mich zurückgenommen. Der Song wurde letztlich nicht für den Film genommen, aber ich habe ihn lieben gelernt. Und wenn ich ihn jetzt spiele, wissen viele gar nicht, dass es ein Puhdys-Song ist. So ist er in meinem Handgepäck gelandet.

Wird es eine „Handgepäck I“-Tour geben? Und wie wird die ausschauen?

Das habe ich gerade festgelegt: Es wird eine Tour geben, und natürlich werde ich mit wenig Gepäck reisen. Ich werde das Album so umsetzen, wie es ist. Und die Clubs bleiben auch klein.

Und danach? Sie haben zuletzt immer mal wieder den Wunsch geäußert, unter einem anderen Projektnamen als Clueso noch einmal ganz andere Musik zu machen.

Ich habe Sachen herumliegen, die brennen. Aber auf welche Weise ich die herausbringe, weiß ich noch nicht. Es klingt jedenfalls anders als alles, was ich von mir kenne.

Von Stefan Gohlisch