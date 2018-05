Hannover

Zu einer Ausstellung gehören Wände und Bilder, die man an sie hängt, erklärt der kleine, freundliche Mann. So weit, so klar. Was hier aber von Christopher Williams auf den Kopf gestellt wird. Hier werden dann plötzlich die Wände selbst zum Ausstellungsgegenstand.

„Normative Models“ heißt das hintersinnige Spiel in der Kestnergesellschaft, für das man schon ein wenig geistige Mühe braucht, um die Regeln zu verstehen – was den Rundgang durch die auf den ersten Blick ziemlich sperrige Schau zum intellektuellen Vergnügen macht.

Los geht’s mit dem ersten Spielzug. Zu Beginn der Schau steht man vor einem Modul aus einer längst vergangenen Ausstellung – sieht ein wenig nach Abriss aus mit seiner grob zusammen gezimmerten Struktur. Nunja, denkt man. Und geht in den nächsten Raum – wo drei dieser Wände stehen.

Die einen dann beim Betrachten ziemlich fassungslos machen. Sie sind exakte Reproduktionen der ersten Wand. Hier stimmt einfach alles – inklusive der Beschädigungen, Kritzelein, jeder Klebestreifenabriss ist exakt nachgebildet. Und das in der gesamten Ausstellung gleich elfmal.

„Spielsteine“ sind das für den Düsseldorfer Fotografie-Professor, der seine Kunst an der US-Westküste (John Baldessari) gelernt hat, Werke, die zum Nachdenken über Werk, Ausstellungs- und Kunstbetrieb animieren sollen. Und über die Wirklichkeit. Williams hält es hier mit Brecht: „Realismus ist nicht, wie die wirklichen Dinge sind, sondern wie die Dinge wirklich sind.“

Und das versucht er mithilfe der Fotografie zu ergründen, die in Spurenelementen auch in der Ausstellung präsentiert werden. Und hier nähert er sich mit der Kamera dem Offensichtlichen, fotografiert alltägliche Fotografien und schafft eine zweite Wirklichkeit, die dadurch umso unwirklicher wird, weil wir sie alle kennen: „Meine Motive finde ich in unser aller Alltag, beim Rewe-Markt nebenan, bei Ikea, in alten Zeitschriften.“ Simple Gegenstände wie eine Kornähre, ein Ensemble von Kochtöpfen, Autos, Kinder werden mit einem hohen Aufwand abgelichtet, exemplarische Bildtypen aus ganz verschiedenen Lebensbereichen.

„Normative Models“ heißt deshalb passenderweise die Ausstellung, die schon draußen vor der Kestnergesellschaft beginnt. Mit dem Banner über dem Eingang, das zum Konzept gehört. Dort wird verkündet, dass es sich um die 547. Ausstellung der Kestnergesellschaft handelt und der Titel genannt. Sonst nichts, kein Künstlername.

Auch das ist gewollt. Die Ausstellung zeigt, dass hier Normen (und Zahlen und Ordnungssysteme) für spannender gehalten werden als die Persönlichkeit des Künstlers – die zwar all das hervorbringt, aber gefälligst zu verschwinden hat. Und das lebt Christopher Williams vor, nein, keine Fotos jetzt bitte, ein paar Erklärungen, und dann verschwindet er im Hintergrund und lässt die Ausstellung wirken. Immerhin, er ist original – auf die perfekt genormte Reproduktion des Künstlers müssen wir noch warten.

Eröffnung: Freitag ab 18.30 Uhr. Bis 29. Juli. Künstlergespräche mit Christopher Williams am 5. Mai ab 12 Uhr. Eine Pracht ist auch der handliche Katalog (25 Euro) im genormten Doppel. Im Pappschuber wird gleich seine direkte Reproduktion mitgeliefert.

Von Henning Queren