Hannover

Die Top Drei der Besinnlichkeitstipps von Christoph Stein-Schneider? „Liebe, Natur und Musik“, sagt ganz ernsthaft der hannoversche Musiker, an sich der Selbstironie nicht unfähig: „Es wird ja immer bekloppter um uns herum, darum finde ich es wichtiger, mich auf die wirklich wichtigen Dinge zu kümmern.“ Zum Beispiel um das nahende Konzert seiner Band Wohnraumhelden, das unter dem ambitionierten Motto „ Besinnlichkeitsoptimierung“ steht.

Zweieinhalb Stunden spielen wollen der 56-Jährige und sein Kompagnon Fabian Schulz – beziehungsweise: „C Punkt Stein Schneider, die Stimme der Vernunft und B Mann Mayor, der Vulkan der Romantik“, wie sie sich als Wohnraumhelden nennen, mit schönen Liedern wie „Preiset die Liebe“, Gästen und Bescherung.

Das Motto ist geklaut, so hieß tatsächlich mal ein Kurs an der Volkshochschule, bei dem es zum Beispiel um die richtige Menge Strohsterne und das Schenken bei unklarer Gegengeschenklage ging. „Ich weiß nicht, wie ernst die das gemeint haben“, sagt Stein-Schneider. Ihm aber ist es durchaus ernst.

„Was soll das alles zu Weihnachten?“, fragt er: „Die Preise sind hoch, die Städte sind voll, und das Wetter ist mistig. Wir wollen zeigen, dass Besinnlichkeit im ganzen Jahr möglich ist.“ Darum findet das Konzert erst nach den Feiertagen statt. Stein-Schneider ist gebranntes Kind, Pastorenkind – „da war Heiligabend immer einer der Arbeitstage überhaupt“.

Nix mit Besinnlichkeit. Und überhaupt: Er habe es ja nicht so mit „Auf die Plätze, fertig, lustig!“ Turbulent hatte er es die vergangenen Jahre zur Genüge: 2017 all die Konzerte zum 30. Jubiläum seiner Band Fury in the Slaughterhouse, 2018 der Nachschlag mit Festivals und eigener Kreuzfahrt. „Eigentlich müsste ich ein halbes Jahr Urlaub machen, um all das zu verdauen.“

Aber Fury zahlt die Miete, Spaß gemacht hat es außerdem, „und wir verstehen uns wieder richtig gut“. Und ohne die Erfolgsband könne er „all diesen Quatsch nicht machen“. Stein-Schneider spielt in etlichen Bands. Die Wohnraumhelden sind das Projekt, bei dem alles möglich ist: Zwei Mann, kleines Gepäck, alles passt in die knallbunte, von Künstler Andorra gestaltete Ape, den auch als „Vespacar“ bekannten Kleintransporter auf drei Rädern. „Mit Perfektion kennen wir uns nicht aus, aber mit Fehlern können wir umgehen“ – wieder so ein Satz im heiligen Unernst, aus dem klar wird, wie wichtig es ihm mit dem vermeintlichen „Quatsch“ ist.

„Wir sind im Namen der Göttin der Musik unterwegs. Wir glauben an eine bessere Welt. Wir kämpfen für eine bessere Welt“, sagt Stein-Schneider, und es klingt wie ein Mantra. „Wir können vielleicht nicht die Welt retten“, sagt er: „Aber wir können ein wenig Farbe in die Welt kippen.“ Und manchmal klappt das am besten mit ein wenig Besinnlichkeit.

Die „ Besinnlichkeitsoptimierung“ der Wohnraumhelden startet am 27. Dezember um 20 Uhr im Café Glocksee. Karten kosten 17 Euro.

Von Stefan Gohlisch