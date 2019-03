Berlin

Pop-Ikone Christina Aguilera (38, „Genie in a bottle“) hat für Juli Konzerte in Deutschland angekündigt. „Überraschung!! Das hier ist für all meine Kämpfer in Europa“, schrieb die US-Sängerin am Montag in einem Tweet, in dem sie die Tourdaten veröffentlichte.

Am 11. Juli spielt Aguilera demnach in der Berliner Mercedes-Benz Arena, am 13. Juli will sie dann noch in Stuttgart beim „Jazzopen Festival“ auftreten. Bei Twitter bedankte sie sich bei ihren europäischen Fans für ihre Geduld und schrieb, sie habe die neue Tour heimlich geplant. „Kann es nicht erwarten, wieder zurück im Ausland sein!!!!“ Die Sängerin plant auch Auftritte in Paris, Amsterdam und Sankt Petersburg.

Von dpa/RND