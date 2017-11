Die Stadt in seiner Hand: Ein neuer Priester in Brimstone entpuppt sich als grauenvoller Sadist. Er findet aber eine Gegenspielerin, die es mit ihm aufnimmt.

Kino

„Brimstone“ – Fanatiker im Wilden Westen

Das Böse kommt in die Stadt: In Martin Koolhovens ungewöhnlichem Western „Brimstone“ (Kinostart am 30. November) wird ein unheimlicher Priester der ärgste Feind einer braven Hebamme. Dakota Fanning und Guy Pearce in einem Drama über weibliche Unterdrückung, das keine Sekunde langweilig ist.