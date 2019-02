Hannover

Lustige Anekdote: Rocksänger David L. Reece ersetzte Udo Dirkschneider einst bei Accept, nun singt er im Vorprogramm von eben diesem. Die Heavy-Metal-Szene eine große Familie – so scheint es. Das Publikum genießt offensichtlich den Oldschool-Metal-Abend im Capitol.

Es ist eine maskuline und ältere Menge, nur wenige Frauen sind unter den 500 Zuschauern. Und fast alle Männer tragen eine Metal-Kutte mit Stickern von Accept bis Zakk Wylde.

Schlagzeuger Sven Dirkschneider, Udos Sohn, steigt zur Begrüßung mit viel Schwung und Selbstbewusstsein auf seine Drum, lässt sich feiern. Danach regiert seine Basstrommel. „Tongue Reaper“ schreit der Senior in das Mikrofon, die ersten Gitarrensoli folgen nach wenigen Takten.

„Make the Move“ trägt AC/DC in sich, nun singt Dirkschneider „I am what I am“: Ich bin wie ich bin, und ich bin kein Clown! Nein, ein Narr ist er nicht, doch seine Persönlichkeit ist schon eine besondere: Er ist eine kleine, stämmige Person, „Metal-Kugel“ wird er gerne genannt, und das ist liebenswürdig gemeint. Udo trägt heute Schwarz, kein Camouflage wie sonst so gerne. Seine martialische Show ist nicht bedrohlich, die Band hat Stil und Programm. Und U.D.O. groovt wie eine Stahlfabrik, kein Wunder, das aktuelle Album heißt „Steelfactory“, die Rhythmen sind mitreißend, einfach und geradeaus.

Auch die Lautstärke ist angenehm, der Klang im Club ist gut. Udo bringt es noch, mit 66 Jahren ist er ein unverwüstliches Original der internationalen Metal-Szene. Das beweist seine Welttournee. Die Fans sind glücklich, schütteln ihre Köpfe zum „Teutonen-Metal“ des charismatischen Musikers aus dem Bergischen Land.

Die langen, schrillen Schreie dringen bis ins Mark vor, die Metal-Hyäne schlägt zu. Er presst seine Stimme, quietscht durch die Zähne, die Echo-Effekte knallen wie Querschläger durch das Capitol. Das ist unverwechselbar. Seine gut gelaunte Band spielt klar, die Musiker lugen nach mehr, sind keine Poser. Der Chef zuckt dazu statisch, macht kurze echsenhafte Bewegungen, wie eine Bauchrednerpuppe mit Autofahrerhandschuhen aus Leder.

Er nimmt sich Auszeiten und verschwindet von der Bühne, während die Band behände soliert. Dio, die Scorpions und UFO stehen gewiss Pate, und nach einer Stunde geht es mit den Zugaben weiter. Gitarrist Dee Dammers brilliert mit einem Gitarren-Solo im Flamenco-Stil, das Schlagzeug- und Bass-Solo feiern die Fans, Dirkschneider junior dreht und wirft seine Stöcke, der 35-jährige ist eben in die Rock-’n’-Roll-Highschool hineingeboren worden. Nach zwei kurzweiligen Stunden und dem Versprechen „I’m a Madman“, zu viel redlichem Beifall und mit einer tiefen Band-Verbeugung verabschiedet sich das Metal-Quintett in die Nacht.

Von Kai Schiering