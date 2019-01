Hannover

Vor der „Best Of Black Gospel“-Show in der Lister Markuskirche gibt es vom Chorleiter Samuel S. Franklin eine kleine Anweisung: Das hier sei Gospel, also „have-fun-music“. Arme verschränken sei verboten, denn so komme man nicht in die richtige Stimmung. Wann die erreicht ist? „When you feel the Gänsehaut all over your body“.

Seit 20 Jahren ist der „Best of Black Gospel“-Chor zuverlässigster Gänsehaut-Fabrikant in Deutschland, wenn es um die Musik der schwarzen christlichen Gemeinden aus den USA geht. Das liegt vor allem an den bombastischen Stimmen: Mit Inbrunst und Überzeugung schmettert sich das Ensemble durch die Klassiker. „Don’t Pass Me By“ und „Amazing Grace“ machen den Anfang, und die „Praise God“-Ausrufe kommen mit einem religiösen Eifer, den sich die hiesigen Protestanten noch nicht ganz nachzumachen trauen – zunächst bleibt es beim zaghaften Mitklatschen.

Auf der Bühne sind lebenslange Gospel-Profis, Neuzugang Lillian J. Lloyd ist Grammy-prämiert, der Cast ist perfekt eingesungen, für ein Solo bei Martin Luther Kings Lieblingssong „Precious Lord“ bekommt Sopranistin Daphanie Lyn Einzelapplaus.

Chorleiter Franklin sitzt am Schlagzeug, und da hapert es: Das elektronische Kit hat einen unschön künstlichen Klang, und das Timing mit Andrew Lauer am Bass und Benjamin Garrett Sr. am Klavier stolpert manchmal über die eigenen Improvisationen.

Die Stimmen tragen derweil das Konzert: Elliott Munnerlyn singt „Row Ashore, Michael“ über gefühlt vier Oktaven. Zu „Kumbaya, My Lord“ und „When the Saints Go Marching In“ traut sich dann auch die Gemeinde – das ist zwar immer noch die List und nicht Mississippi, doch diese Klassiker rücken die beiden Orte doch etwas näher zusammen.

„Go Down Moses“ ist tanzbare Bibelgeschichte, „I Surrender to you Jesus“ singt der Pianist alleine – und mit „ King Jesus“ gibt der ganze Chor sein bestes A-Cappella des Abends.

Von Lilean Buhl