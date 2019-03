Hannover

Baumwollfarmer Pete Banning schaut sich an einem frühen Oktobermorgen im Jahre 1946 noch einmal seine Farm an, bespricht mit dem Vorarbeiter die Ernte. Er frühstückt mit seiner Schwester. Dann setzt er sich ins Auto, fährt zur Kirche und erschießt seinen Pastor. Einem Gemeindeangestellten trägt er auf, dem Sheriff Bescheid zu sagen. Er lässt sich bereitwillig festnehmen und hinrichten.

Warum tötet Pete Banning den Pfarrer?

Und warum? Das möchte seine Schwester wissen. Das möchten seine beiden Kinder wissen. Das möchte der Gouverneur wissen, der ihm die Todes- in eine lebenslange Haftstrafe umwandelte, wenn Pete sein Geheimnis denn nur preisgäbe. Macht er aber nicht. Lieber stirbt er.

Der jüngste Thriller von US-Bestseller-Autor John Grisham (64) ist jetzt unter dem deutschen Titel: „Das Bekenntnis“ erschienen Und zunächst sieht alles so aus, als drehe es sich um das Bekenntnis des Mörders Pete. Grisham siedelt dessen Geschichte im zweiten Weltkrieg an. Pete hatte auf den Philippinen gedient, war 1942 in japanische Kriegsgefangenschaft geraten, überlebte den berüchtigten Todesmarsch von Bataan, einem Verbrechen aus den Anfängen des Kriegs im Pazifik, kehrte als Held zurück. Es ist ein Thema, das die großen US-Autoren immer wieder beschäftigt, für seine „Tales of the South Pacific“ hatte James A. Michener (1907–1997) etwa den Pulitzer- Preis gewonnen.

Rätsel bis zum Schluss

Grisham erzählt die Geschichte seines Helden weiter, schmückt sie aus verschiedenen Perspektiven aus. Da ist Petes eigene, mit seinen Erlebnissen an der Front. Da ist die der Familie, wie sie ohne den Vater und Bruder klar kommen und später rätseln muss, was ihn zum Mord am Pfarrer getrieben haben mag. Ob damit zusammenhängt, dass sich die Eltern kurz nach der Rückkehr trennen? Dass der Vater die Mutter in ein Sanatorium einwiesen ließ?

Es bleibt ein Rätsel bis zum Schluss. Bis das wahre Bekenntnis herauskommt. Und das verbirgt Grisham bis zum Ende der 592 Seiten so gekonnt, er versetzt den Leser so sehr auf falsche Fährten, dass das Bekenntnis den ganzen Roman hinterfragen lässt, Wahrnehmung hinterfragen lässt. Und fesselnd ist bis zum Schluss. vek

John Grisham: Das Bekenntnis. Aus dem Amerikanischen von Kristiana Dorn-Ruhl, Bea Reiter und Imke Walsh-Araya. Heyne, 592 Seiten, 24 Euro.

Von Verena Koll