Hannover

Gadgets sind oft eher unnötige technische Errungenschaften mit Kitsch-Faktor, deren größte Gemeinsamkeit mit der Welt der nützlichen Technik darin besteht, im richtigen Moment oft nicht zu funktionieren, wie man will. Der hannoversche Magier Cody Stone vertraut den Gadgets dennoch schon seit längerer Zeit eine zentrale Rolle in seiner Zauberei an – dass ihm die Geräte sowie seine Zuschauer willens sind, beweist seine feine, ausverkaufte Show im Apollo.

Ein weißer Smart Speaker steht anfangs neben Stone, als der ein von Besuchern bemaltes Tuch verschwinden lässt und dann aus einem unversehrten Apfel wieder herausschneidet – doch wer sich vor den Überwachungscomputern fürchtet, hat nicht lange zu leiden: Der dunkle Gadget-Overlord Alexa verschwindet nach einem gelungenen Kartentrick in der Kiste, nicht ohne sich vorher selbst Applaus aus dem Lautsprecher zu geben.

„‚Warum?‘ darf man bei Gadgets nicht fragen“, sagt der Magier, für Stone erfüllen die besten Apparillos nämlich eine ganz spezielle (will sagen: nicht benötigte) Funktion: Eine Flachmann-Krawatte mit eingebautem Ventil besorgt das Wasser, welches der Zauberer sogleich in Absinth, Gin und Likör verwandelt; ein Zuschauer bekommt einen japanischen Gehirnwellen-Transmitter mit Katzenohren aufgesetzt und überträgt die richtige Spielkarte aus einem Deck an das Publikum.

In der zweiten Hälfte werden die Tricks erwachsener und von Mentalmagie angehaucht, die mehr als zuvor von Stones effektvoll-bunten Anfängen als Disney-Channel-Magier abweicht. In einer Version vom russischen Roulette lädt Stone eine von vier Tackerpistolen und lässt sich mit den restlichen drei von einer Zuschauerin in die Hand schießen – da kommt richtig Spannung auf im Kinosaal, bis Stone letztmalig die heile Hand präsentiert. Großer Applaus,

„Einen haben wir noch“, beruhigt der Zauberer: Mit dem wichtigsten aller Magier-Gadgets unversehrt setzt Stone zum Finale an, eine Mischung aus Gedankenlesen, Zahlenmagie, mit Selfie-Toaster und einem verblüffenden Wiedersehen einer abgerissenen Kartenecke – kleine Mittel, große Wirkung.

Von Lilean Buhl