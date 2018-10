Vielleicht ist diese Einsicht der Beginn jeder Therapie: "It's okay not to be okay!", singt Andy Cairns im Musikzentrum: Es ist okay, nicht okay zu sein; es sind ja auch schlechte Zeiten, Trump, die "Brexit-Arschlöcher" und so weiter. Zum Glück ist er mit seiner Band „Therapy“ da, um Linderung zu schaffen.