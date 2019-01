Los Angeles

Seit 1993 sind Howie Dorough, Kevin Richardson, Nick Carter, AJ McLean und Brian Littrell als Backstreet Boys aktiv. Bis auf Küken Carter (38) sind sie alle inzwischen über 40 Jahre alt, und sie haben von allergrößten Triumphen bis zu existenzbedrohenden Krisen alles erlebt, was im Popgeschäft zu erleben ist. Mit ihrem neuen Album „DNA“ wollen es die fünf noch mal wissen. Wir unterhielten uns mit AJ McLean (41) in den „Henson Studios“ mitten in Hollywood.

AJ, du bist am 9. Januar 41 geworden. Wie hast du den Geburtstag verbracht?

In den Bergen, in Davos. Ich war in der Schweiz auf Einladung eines Lifestyle-Unternehmens, mit dem ich arbeite, und die jährlich Spaßwettkämpfe veranstalten. Wir haben also Schneevolleyball gespielt und Fußball auf einem zugefrorenen See. Alles war sehr entspannt, lustig, friedlich und harmonisch. Ich musste nur aufpassen, will mir nichts breche, denn ab Februar treten wir ja wieder in Las Vegas auf, und im Mai beginnt die Welttournee.

Frieden und Harmonie scheinen zunehmend Fremdworte zu werden. Wie kann man da gegensteuern?

Wir brauchen Frieden und Gemeinsamkeit mehr als je zuvor. Wir müssen uns mehr umeinander kümmern, nachgiebiger und mitfühlender werden. Wenn alle Menschen so wären, was leider nie passieren wird, dann ergäben sich unendliche Möglichkeiten, die Welt voranzubringen.

Kann Musik einen Teil dazu beitragen, die Menschen zu vereinen?

Selbstverständlich. Musik schenkt den Menschen Freude und kleine Glücksmomente. Wir sind jetzt seit 26 Jahren zusammen, und jedes Mal, wenn wir beim Konzert ins Publikum blicken und all diese lachenden, kreischenden, manchmal weinenden, Gesichter sehen, berührt uns das. Wir kennen diese Menschen nicht, wir wissen nichts über ihr Leben, ihre Geschichten, ihre Kämpfe, aber in diesen zwei Stunden ist das alles egal, da geht es nur um die Musik.

Warum läuft es bei den Backstreet Boys eigentlich wieder so gut?

Alles fing an, als wir vor fünf Jahren einen Kurzauftritt in dem coolen Film „This Is The End“ hatten. Danach merkten wir, dass wir immer noch auf der ganzen Welt Arenen ausverkaufen können, und Las Vegas, wo wir seit zwei Jahren regelmäßig aufgetreten sind, hat uns wieder so richtig nach vorne katapultiert. Im Sommer kam schließlich „Don’t Go Breaking My Heart“, und kein anderer Song im Radio klang so wie unserer. Er ist total zeitgemäß, aber auch klassisch, mit einer starken Melodie und allem. Wir haben echt eine Wiederbelebung und Wiederentdeckung hinter uns. Solche Comebacks passieren nicht vielen Bands nach 25 Jahren. Und sogenannten Boybands schon mal gar nicht.

Ist dir der neuerliche Erfolg wichtig?

Ja. Niemand möchte zum alten Eisen gehören. Wir haben sehr hart dafür gearbeitet, dass es heute wieder läuft. In jeder Hinsicht. Ich wache hin und wieder auf und frage mich, ob das alles ein Traum ist. Ich lebe in einem wunderschönen Haus in Thousand Oaks, einem Vorort von Los Angeles, zusammen mit einer wunderschönen Frau und zwei wunderschönen Mädchen. Das Leben ist verdammt gut, Mann. Wir haben unser Leben, wir haben uns Gesundheit, wir sind nicht völlig verrückt geworden, und am allerwichtigsten: Wir haben immer noch Spaß.

Wie ist das Leben in der Vorstadt?

Herrlich unspektakulär. Ich würde niemals meine Kids in Hollywood großziehen. Ich lebe in einer richtig schön gemütlichen und spießigen Gegend mit weißen Gartenzäunen und vielen Parks. Man grüßt noch seine Nachbarn, es ist nett.

Was waren für dich die Höhepunkte in diesem Vierteljahrhundert Backstreet Boys?

So eine Band ist wie eine Ehe. Du musst tolerant sein, viel Verständnis für einander aufbringen, auch mal Geduld haben, bis sich Dinge wieder einrenken. Ich war 14, als es anfing mit den Backstreet Boys. Ich habe nichts zu bereuen, niemand von uns würde es etwas ändern wollen. Wie alle Menschen, die in einer Beziehung zueinanderstehen, hatten wir Hochs und Tiefs, gelegentlich streiten wir wie Brüder, aber wir lieben uns auch wie Brüder. Egal, ob es um die Auseinandersetzungen mit Lou Pearlman, unserem früheren Manager, ging, oder um Todesfälle in der Familie oder um mich, als ich in den Alkoholentzug ging – wir haben alles miteinander erlebt und alles miteinander geteilt.

Im Video zu eurer neuen Single „ No Place“ macht ihr ganz alltägliche Sachen mit den Frauen und Kindern. Was bedeutet dir deine Familie?

Alles! Meine beiden Mädchen sind meine größten Fans. Besonders meine Jüngste, die bald zwei wird. Sie kennt schon jedes einzelne Backstreet-Boys-Video und schreit immer „Daddy, tanzen“. Heute sind wir alle verheiratet und haben Kinder. Der Zusammenhalt ist durch das Väterwerden riesengroß geworden, es gibt irgendwie ein neues Respektlevel innerhalb von uns fünf. Lange hatte nur Brian schon einen Sohn, immer, wenn er frei haben wollte, wollten wir weiterarbeiten. Wir verstanden ihn nicht. Das war noch vor den ganzen sozialen Medien. Aber heute verstehen wir es: Wenn ich heute ein paar Tage Freizeit habe, will ich zuhause sein bei meiner Familie, bei meinen Kids. Und nirgendwo sonst.

Die Musikindustrie hat sich während der vergangenen 25 Jahre mehrfach total gewandelt.

Das kannst du wohl sagen. Wir haben jede Form von digitaler Veränderung erlebt. Jetzt ist Streaming das wichtigste Medium, und es sieht so aus, als ob du ohne die Facebooks und Twitters dieser Welt nicht mehr existieren kannst. Ich bin froh, dass es vor 20 Jahren noch keine sozialen Medien gab. Ich hätte eine Menge Ärger bekommen. Man hätte Fotos von mir veröffentlicht, auf denen ich nicht im Sinne der Backstreet Boys agiert habe. Besoffen, auf Partys, irgendwo in der Ecke liegend. Keine familienfreundlichen Bilder. An jedem Arm vier, fünf Mädchen (lacht). Ich lebte mich aus, das ja, und damals kam man noch damit durch. Vieles, was privat geschah, blieb auch privat.

Im Gegensatz zu heute.

Heute kannst du nicht mehr niesen, ohne, dass es alle mitbekommen. Du musst also besser aufpassen. Der Vorteil ist: Durch das Internet wissen die Leute sofort, wenn du was Neues machst. Aber wir sind immer noch ziemlich Old School. Ich mag es, wenn du berührbar bist und nicht ausschließlich im Netz arbeitest. Wir gehen gern zu den Radiosendern, in TV-Shows, mir macht es Freude, jetzt hier mit dir zu sitzen und zu erzählen.

Fünf Mädchen pro Arm klingt nach Spaß. Wie ging das dann weiter?

Bei mir ist meistens nicht mehr viel passiert. Am Ende des Abends war ich in der Regel zu betrunken. Später fanden wir einer nach dem anderen unsere besseren Hälften, ich war schließlich vor Nick der zweitletzte, der seine große Liebe geheiratet hat.

Was rätst du jungen Leuten, die im Popgeschäft starten?

Umgeht euch nicht mit Ja-Sagern, aber mit Leuten die ich unterstützen und das Beste für euch wollen. Sucht euch ein Umfeld, in dem man euch als Menschen mag und nicht als Umsatzbringer. Ich konnte irgendwann selbst nicht mehr unterschieden zwischen AJ, dem Backstreet Boy, und Alex, dem ganz normalen Jungen, der in eine komplett surreale Welt geraten ist. Und bleibt immer bescheiden, lasst euch Erfolg nicht zu Kopf steigen. Wenn ein Fan euch um ein Foto bittet, dann investiert diese 30 Sekunden und macht es einfach.

Überall lauern Gefahren, oder?

Leider ist das wirklich so. Gerade in letzter Zeit haben wir so viele tolle, junge Künstler verloren, weil sie keinen Halt mehr gefunden und ungebremst abgestürzt sind. Verschärft wird das ganze durch eine wahre Epidemie, was den Missbrauch von Opioiden angeht, diese Situation ist außer Kontrolle.

Du hast deine Schwierigkeiten gehabt mit Alkohol. Ist das überwunden?

Nein, überwunden ist das ein Leben lang nicht. War ich in den vergangenen 18 Jahren konstant nüchtern? Nein, das kann ich nicht behaupten. Ich habe meine Rückfälle gehabt, bin aber jetzt seit mehr als einem Jahr ohne Alkohol ausgekommen und habe vor, das auch zu bleiben. Ich bin ja kein Trottel. Ich weiß, wenn ich wieder trinke, verliere ich meine Familie und meinen Job. Möglicherweise lande ich im Gefängnis, in der Psychiatrie oder im Grab. All das will ich nicht. Ich möchte meine Töchter aufwachsen sehen.

Es ist jedoch nicht nur wegen der Fans, sondern auch wegen der Songs, dass ihr noch da seid.

Absolut. Der Sound unserer damaligen Produzenten Max Martin und Denniz Pop hat die Musiklandschaft in den Neunzigern regelrecht umgepflügt und revolutioniert. Wir waren mitten drin. Jeder unserer Songs nimmt die Leute an der Hand und führt sie zurück zu ihren Glücksmomenten.

Zehrt ihr von den Erinnerungen der Menschen?

McLean: Ja, bei den Backstreet Boys geht es um Nostalgie. Aber ich finde das völlig in Ordnung. Zudem sind die Songs auf „DNA“ so gut wie unsere größten Hits. Ich weiß, das ist eine verwegene Behauptung, aber ich bin wirklich davon überzeugt. Wir haben uns unendlich viel Mühe gegeben mit diesem Album. Wir besuchen jedes Genre auf diesem Album, das wir lieben. Auf „DNA“ sind wir wirklich auf dem Gipfel unseres Schaffens angelangt.

Als die „ Rolling Stones der Popmusik“ bezeichnet euch dein Kollege Brian Littrell. Gibtst du ihm Recht?

McLean: Wir sind die einzige Boyband aus der damaligen Zeit, die noch total aktiv ist. Aber die Stones? Ich glaube und hoffe, wir werden er so sein wie die Eagles. Wir werden tanzen, so lange wir können, und irgendwann werden wir uns dann auf der Bühne hinsetzen und einfach in Würde weitersingen.

Am 21. Mai sind die Backstreet Boys in der Tui-Arena. Das Konzert ist ausverkauft.

Von Steffen Rüth