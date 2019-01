Hannover

Zu Lesungen muss man hierzulande Zeit mitbringen. Harry Rowohlts „Besäufnisse mit Betonung“ gingen oft bis nach Mitternacht, ebenso die hiesigen Oblong-Shows. Und auch Axel Hacke macht gern Überstunden. „In Hannover“, sagt er zu Beginn seiner Lesung im Pavillon, „ging es oft bis in den frühen Vormittag“. Lesestoff hat sich in der jahrzehntelangen Kolumnistenkarriere genug angesammelt.

Ein Stapel selbstverfasster Bücher liegt neben Hackes Sessel, als erstes liest er aus dem „ Kolumnistischen Manifest“ vor: einen Text über das Vatersein von 2002, ein Thema, das er in hunderten Texten wie kein zweiter Schriftsteller aufarbeitete. Über alles hat er geschrieben: über die Müdigkeit („mit vier Kindern bin ich da Experte“), den Weltraum, die Politik, das Schreiben selbst.

Ein altes Buch, „ Hackes Tierleben“ wird nun neu aufgelegt. Daher liest er einen Text vor über Pinguine und dass die gerne Arme und Hände statt nutzloser Flügel hätten; leider kann er die zugehörigen Bilder seines Illustrators Michael Sowa nur beschreiben.

Zwischen Drolligkeit und gebotenem Ernst oszilliert Hacke mühelos, er hat die besten Fakten zu jedem Thema (4,33 Euro pro Kilo kostete die Elbphilharmonie, hat er ausgerechnet) und weiß scheinbar doch nicht mehr als der Leser, den er an der Hand führt und von dessen Korrespondenz ein Großteil seiner Arbeit lebt.

Die „Wumbaba“-Verhörer-Trilogie zum Beispiel, die Hacke unter großem Gegluckse der 400 Gäste rekapituliert, wenn bei Grönemeyers „Was soll das?“ aus „Pyjama in meinem Bett“ in den Ohren einer Zuhörerin zum „ Schamhaar in meinem Bett“ wird. „Ich finde es immer wieder großartig“, sagt er, der diese Zeilen schon zum 1000. Mal liest. Auch die radebrechenden Speisekarten, die im Urlauber aus aller Welt zusenden, sind so ein Evergreen – was in der Landessprache lecker klingt, wird in deutscher Übersetzung als „ausgehärtete Schweinelenden“ und „Befestigung Klammermasse“ angeboten, vielleicht nicht appetitlich, aber von linguistischem Interesse.

Ob seine etymologischen Nachforschungen zum irischen „Oberst von Huhn“ (von „Chicken Supreme“) oder jüngere Überlegungen zur Begrifflichkeit des Anstandes, stets trägt Hacke mit überlegtem Timing und Sinn für Pausen vor. Und mit seinem Projekt, „moralische Weichenwerte“ für den Alltag zu konzipieren, die auf Fairness, Aufrichtigkeit und Freundlichkeit beruhen, leistet er einen Beitrag zum Gemeinwohl, ohne explizit ideologisch zu werden. Anspruchsvolles einfach aussehen zu lassen, ist schließlich die Aufgabe eines guten Kolumnisten.

Von Lilean Buhl