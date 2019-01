Hannover

Die Malerei ist tot? Von wegen. Auch in Zeiten des Installations-, Video- und Foto-Taumels bescheinigt Anne Prenzler vom hannoverschen Kulturbüro dem Medium „ungebrochene Relevanz“ - dies sagte sie in der Galerie Kubus, wo der Auftakt zum Ausstellungs-Zyklus eingeläutet wurde: Gleich vier Institutionen präsentieren „ MALEREI!“. In Großbuchstaben und mit Ausrufezeichen.

31 Positionen aus Hannover und Umgebung sind zu sehen, zunächst werden der Kubus und die benachbarte „Galerie vom Zufall und vom Glück“ ihre Pforten öffnen. Einen Tag später ist die von Julienne Franke betreute Städtische Galerie Lehrte an der Reihe, am 25. Januar geht dann das Neustädter Schloss Landestrost ins Rennen, für dessen Kunstprogramm Christine Engelmann zuständig ist.

Eine Doppelfunktion bekleidet Giso Westing als beteiligter Künstler und Kurator der Zufalls-Galerie. Ausführlich beschreibt er, was das Ausstellungs-Quartett gerade nicht sein soll: „Weder wollen wir ein ,Best Of‘ zeigen noch den aktuellen Stand der Dinge – unser Spektrum umfasst rund 30 Jahre. Es geht auch nicht um eine Bebilderung der medientheoretischen Diskussion im Bereich der Malerei. Unsere ursprüngliche Liste umfasste an die 60 Namen, und wir haben ausgewählt, was zueinander und in die jeweiligen Räumlichkeiten passt. Wo gab es etwa Gemeinsamkeiten, wo reizvolle Kontraste?“

So findet sich nun im Kubus Rui Zhangs überbordende Malerei neben den eher ruppigen Tableaus des 2016 verstorbenen Norbert Fleischer. Naturfreunde kommen ebenfalls auf ihre Kosten: Üppig lässt es Burkhard Kern auf seinen Großformaten wuchern, während Julia Schmid gern untersucht, was so alles in einem begrenzten Areal leibhaftig kreucht und fleucht, wächst und gedeiht. Etwas unheimlicher geht es auf den raffiniert verschleierten Szenerien von Maria Trezinski zu. Und fotorealistisch muten die menschenleeren Acryl-Arbeiten von Thomas Dillmann an.

Wer von außen auf die Galerie vom Zufall und vom Glück zutritt, sieht zunächst in den Schaufenstern Werke des vor zwei Jahren tödlich verunglückten Hannes Malte Mahler. Das heißt, man sieht sie auch wieder nicht, denn mit Sinn für ironische Brechungen haben die Kuratoren bewusst Bilder ausgewählt, die gerade keine klassischen „Hingucker“ sind, sondern der näheren Erforschung harren. Nach Überschreiten der Türschwelle findet der Besucher unter anderem die bekannten Schlachten-Diagramme von Asmus Petersen vor oder eher unbekannte Figurationen von Rolf Bier. Christian Riebes dunkeltonige Arbeiten wiederum heißen aus gutem Grund „Dicke Bilder“ und entziehen sich erzählerischem Zugriff.

In der Lehrter Galerie werden dann etwa Toulu Hassani, Karl Möllers oder Jochen Weise vertreten sein, auf Schloss Landestrost Astrid Eggert, Bernhard Kock oder Rüdiger Stanko. Arbeiten mancher Künstlerinnen und Künstler sind auch auf mehrere Ausstellungsorte verteilt.

Eines ist sicher: Bei diesem Projekt kommen alle möglichen Facetten der Malerei zur Geltung, und jeder dürfte hier etwas nach seinem Geschmack finden, egal ob man‘s persönlich nun lieber abstrakt mag oder gegenständlich. Ins Beliebige ausfransen sollte der Ausstellungs-Zyklus allerdings erklärtermaßen nicht: „Vielfalt ja“, erläutert Giso Westing den gemeinsamen kuratorischen Ansatz, „aber mit einer gewissen Schärfe.“

Von Jörg Worat