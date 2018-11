Kultur „Pool with Two Figures“ - Auktion bringt Rekordpreis für Hockney-Gemälde Rekord auf dem Kunstmarkt: David Hockney ist nun der teuerste lebende Künstler. Eines seiner Werke hat in New York für eine unglaubliche Summe den Besitzer gewechselt.

„Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)“ von David Hockney Quelle: David Hockney/Courtesy of Christie's Images LTD via AP