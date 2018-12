Hannover

Der Mann ist gebrochen. „Ich gehe wie ein böser Geist durch die Welt, der bis heute sein Unwesen treibt“, lautet das Resümee seines Lebens. „Mein Name ist Victor Frankenstein“, dieser assoziationsreiche Satz steht am Anfang und am Ende eines feinsinnigen und frappierend aktuellen Abends, den August Zirner im Schauspielhaus bereitet.

Der österreichisch-amerikanische Schauspieler hat sich einen Klassiker vorgenommen, Mary Shelleys 200 Jahre alten Schauerroman „ Frankenstein. Der moderne Promotheus“, und er lässt ihn klingen, als sei er brandneu. Wie weggeblasen sind die Bilder aus dem kollektiven kulturellen Gedächtnis, von dem verrückten Wissenschaftler, von Leichenteilen und Elektrizität und von einen Monster, das man zwangsläufig in der Gestalt von Boris Karloff denkt.

Zirner und seiner Band gelingt eine Überschreibung der Legende ins Original. Er erzählt von glücklicher Kindheit und missglücktem Erwachsen, von einem Mann, den es unweigerlich zum Größeren und somit ins Verderben zieht, von einer mit ihm stürzenden Frau ( Victor Frankensteins geliebter Elisabeth), von männlicher Hybris und weiblichem Feinsinn, von Mann und Frau überhaupt. Zu einem bösen Schöpfer wird sein Frankenstein, von einem, der von einer neuen Rasse träumt, und verzweifelt, als er sieht, welchen Geist er beschwor. Und das Monster? Will am Ende nichts Anderes als eine Eva zu seinem Adam.

Ganz leise Töne beherrscht Zirner, doch wenn sein Frankenstein leider, seine Seelenpein hinausschreit, überträgt sich existenzielle Not ins Publikum. Die Musik, manchmal ganz feintönend, dann in kunstvolle Kakophonie bereitet den Boden. Zirner an der Querflöte und seine Mitstreiter vom Spardosen-Terzett bereiten einen Boden für das Kopfkino, schöpfen aus Pop und Klassik, Progrock und Jazz. Selbst der Klang gewordene Schmerz trägt Zärtlichkeit in sich.

Schon oft sei diese Geschichte erzählt worden, heißt es am Anfang dieses eindringlichen und vielstimmigen Abends – „und oft falsch". So wie hier war es genau richtig.

Von Stefan Gohlisch