Zur Berlinale hat die Hauptstadt ihren großen Auftritt

Filmfestival

400 Filme, eine halbe Million Zuschauer und schon am ersten Abend ein ganzes Rudel Stars auf dem roten Teppich: Die Berlinale ist das größte Kulturfestival Deutschlands - und muss sich der „#MeToo-Debatte“ stellen. Eine Bestandsaufnahme in vier Kapiteln.

Berlin. Sogar aufs Brandenburger Tor ist einer geklettert. Klammheimlich hat der Bär die Quadriga in ein Fünfergespann verwandelt. Jedenfalls ist es so auf den allgegenwärtigen Fotomontagen zu sehen, die die am Donnerstagabend eröffneten 68. Internationalen Filmfestspiele bewerben. Berlin ist nun wieder in der Hand der Cineasten. Und der Stars. Und mittendrin in einer Debatte um Missbrauch, Machtspiele und die Rolle der Frau in der Filmbranche.

Die Stadt

Die Berlinale gilt in der Hauptstadt als echte Bärenmarke. Stars wie Robert Pattinson, Isabelle Huppert oder auch Ehrenpreisträger Willem Dafoe werden in den nächsten Tagen ihre Begeisterung für die deutsche Hauptstadt im Allgemeinen und das Festival im Besonderen kundtun. Das größte deutsche Kulturereignis mit einem Budget von 25 Millionen Euro drückt der Stadt seinen Stempel auf. Den Löwenanteil erwirtschaftet das Festival durch die Kooperation mit Sponsoren und durch Ticketverkäufe. Nur 7,5 Millionen Euro stammen aus der Bundesschatulle. Die Investitionsbank Berlin hat für 2015 mal durchgerechnet, dass die Berlinale knapp 70 Millionen in die Kassen von Hotels und Restaurants gespült hat.