Hannover

Es ist sehr voll im Capitol bei den Metalcore-Legenden von As I Lay Dying. Das Publikum in der ausverkauften Halle, 1600 sollen es sein, ist guter Stimmung, sie tragen die aktuellen und angesagten Bands auf ihren Kutten, dazu bunte Tattoos und Logo-Shirts, es ist eine interessante Gemeinde, viele Frauen sind darunter.

Bei „Poison“, der Pausenmusik von Alice Cooper, singen alle mit – alter und moderner Metal passen also gut zusammen. Es wird 22 Uhr, endlich, nach zwei Vorbands, heißt es: Saallicht aus. Der Sound ist gut, von Anfang an wird es hart und laut. Die Stroboskop-Blitze brennen sich auf der Netzhaut ein, die Scheinwerfer beschäftigen ebenfalls die Augen, schaut man zu lange hin, kämpft man mit blinden Flecken.

Sänger Tim Lambesis kommt mit Bart und Muscle-Shirt, ist tätowiert, bescheiden und professionell, die Band spielt in Originalbesetzung. Bassmann Josh Gilbert singt die hohen Sachen, während Lambesis den knurrenden Metal-Bariton gibt. Das ist gut gelöst,

Gilbert bearbeitet stumpf seinen Bass-Knochen. „Ich wünsche mir eine Circle-Pit!“, ruft Lambesis seinen treuen Fans zu. „Within Destruction“ und „The Sound of Truth“ folgen, die Menge dreht sich aufgeregt im Kreis. Einige Zuschauer rennen mit nacktem Oberkörper durch das Capitol – wenn nicht hier und jetzt, wann dann?

Lambesis grunzt zu den melodischen Klängen seiner Band, dazu jagen Stakkato-Bassdrum und Gitarren die Songs durch den Saal. „Es ist gut zurück zu sein. Ich sage das sehr oft, weil ich es so meine!“ Nach einer langjährigen Pause sind Frontmann Lambesis und seine Band um Schlagzeuger Jordan Mancino und die Gitarristen Phil Sgrosso und Nick Hipa wieder vereint.

Es ist schon etwas befremdlich, wenn man Lambesis’ Biografie kennt: Er wollte seine damalige Frau von einem Auftragskiller beseitigen lassen. Was wie ein Groschen-Roman klingt, ist Tatsache. Die Planungen flogen auf, dafür saß Lambesis für einige Jahre im Gefängnis. Doch jeder verdient eine zweite Chance, Lambesis hat sie bekommen, bei seinen Fans allemal.

Die hervorragende Gitarrenarbeit überzeugt, es gibt nicht nur Riffs zu später Stunde, sondern auch zweistimmige Gitarren-Soli. Das hat Charme, As I Lay Dying sind eine so musikalische wie melodische Metal-Band. Nicht nur das erinnert an Iron Maiden. Ebenso pflegen sie das kollektive Kopfschütteln, Headbanging mit viel Lust und Laune, die Menge übt sich derweil im Crowd-Surfen.

Der äußerst populäre neue Song „My Own Grave“ kommt verdächtig früh, nach 55 Minuten verschwindet die Band aus San Diego von der Bühne. Für zwei Zugaben kommen sie zurück, nach insgesamt einer guten Stunde ist dann Schluss. Es dauert länger, bis sich die erschöpften Metal-Fans durch die Ausgänge geschält haben.

Von Kai Schiering