Hannover

Für seine hannoversche Inszenierung von „Die Edda“ ist der Isländer Thorleifur Örn Arnarsson (40) in der Kategorie Regie für den „Faust“-Theaterpreis nominiert. Nun feiert seine Bearbeitung von „Hamlet“ im Schauspielhaus Premiere. Ein Interview.

Wie lief die Arbeit bislang?

Es ist hier immer wieder eine interessante Reise. In diesem Haus gibt es so viel Mut und Freiheit. Wir haben vor ein paar Tagen das Gefühl gehabt, dass wir noch ein wenig tiefer gehen müssten, und haben dann in einer Probe das erste Drittel komplett umgebaut. Wir haben alles verworfen, an dem wir wochenlang gearbeitet hatten. Und alle Abteilungen – von der Technik über die Requisite und die Schauspieler bis zur Dramaturgie – machen mit. In so einer Atmosphäre ist es nicht schwierig, Mut zu haben.

Es ist Ihre vierte Arbeit am Schauspiel Hannover ...

Und diese Zeit hier, mit dieser Leitung und mit diesen Spielern, war die entscheidende Zeit in meinem künstlerischen Leben. Man kann hier neue Seiten seines Selbst entschlüsseln. Ich habe auch den Eindruck, das geht bis zum Publikum. Hier geht allmählich eine Periode zu Ende. Sonja Anders kann sich wirklich freuen, hier so ein aufgeschlossenes Publikum vorzufinden. Theater ist eine kollektive Kunstform; man kann nicht nur aus sich selbst schöpfen.

Es gibt genug Kollegen, die das anders handhaben.

Das mag sein. Ich glaube aber, in den großen Krisen gewinnt das Theater an Bedeutung. Die Untersuchung des Menschlichen, die das Theater anbietet, ist einzigartig. Als Zuschauer können wir die Welt draußen nicht ausblenden. Wir kommen aus einer verzweifelnden, immer bruchstückhafteren Welt ins Theater, und darauf muss das Theater eine Antwort haben.

Welche Antworten bietet „Macbeth“, das große Stück über Macht und Machtmissbrauch?

Das stimmt total und ist zugleich eine Täuschung. Die Machtanalyse gibt es bei anderen Shakespeare-Stücken viel besser, bei „Richard III.“, in den „Henry“-Dramen. Die werfen eine richtige Blutmaschine an. „Macbeth“ aber – und auch „King Lear“ – finden in einer seltsamen Zwischenwelt statt, zwischen Heidentum und Christentum, in einem Loch menschlicher Sicherheiten. In Shakespeares großen Königsdramen sieht man, wie der Machtmechanismus Stück für Stück aufgebaut wird. In diesem Stück aber ist die Handlung ganz schnell erzählt, und worum es eigentlich geht, ist die Auseinandersetzung mit der Durchführung der Idee. Da ist die Schnittstelle zu Heute. Eine dunkle Idee ist in den Raum gestellt: „Du sollst König sein.“ Darum dreht sich das ganze Stück.

Und auch Ihre Inszenierung?

Genau darum wollte ich den ganzen Abend bauen. Deswegen habe ich Macbeth und Lady Macbeth dreifach besetzt. Ich wollte, dass sich das individuelle und das gesellschaftliche Ich treffen. Ein Dialog, der, glaube ich, auch in uns stattfindet, wird mehrfach auf die Bühne gestellt.

Wird es die anderen Figuren nicht geben?

Letztlich habe ich drei Paare und einen Narr, einen Darsteller, der ein wenig außerhalb des Systems steht. Dennoch stellt sich natürlich die Frage, ob es nicht trotzdem ein und derselbe Kosmos ist. Die anderen Figuren gibt es teilweise schon, aber eher als Reflexion, eine weitere Fragestellung. Der beste Freund von Macbeth zum Beispiel, Banquo, ist derjenige, der zweifelt, der seine Eifersucht ausspricht, der tut, was Macbeth nicht tun kann, nämlich zu fragen: Soll man es wirklich tun? Da stellt sich die Frage: Ist das nicht letztlich ein Teil von Macbeth selbst, einer, der sich nicht durchsetzen kann?

Wie das Engelchen, das einem auf der Schulter sitzt?

Ja, und darum meine ich, dass es nicht nur um Machtmissbrauch geht, sondern um uns alle. Wir alle kennen es, eine Idee zu haben, von der wir wissen, dass sie nicht gut ist, und man kann trotzdem nicht von ihr lassen. Unsere Welt ist voller dunkler Ideen. In dem Stück gibt es zwei Hauptbegriffe: Morgen und Nichts. Als Macbeth die Idee fasst, den König zu töten, sagt seine Frau: „Duncan kommt heute Nacht.“ Und: „Er soll Morgen nie wiedersehen.“ Und ab dann spielt das ganze Stück nachts. Macbeth hat den Schlaf getötet. Ab dem Königsmord beginnt er, auch die Zukunft umzubringen. Da muss ich immer an heute denken: Wir leben mit geliehener Zeit, tun aber so, als gäbe es kein Morgen.

Ist es nicht total tröstlich, in apokalyptischen Zeiten zu leben, weil die Vorstellung, nach einem könne es viel besser sein, noch unerträglicher wäre?

Wir sind, glaube ich, die erste Generation, der ihr eigener Wohlstand unerträglich ist. Je besser es dem Menschen geht, desto kleinerer Störungen bedarf es, dass wir alles unmöglich finden. Und das ist die Größe Shakespeares: Es gibt diese apokalyptischen Sätze, und zugleich ist es so menschlich. Ich glaube, in der Auseinandersetzung mit der dunklen Idee finden wir uns wieder. Wir spüren das Unheimliche daran.

Das klingt, als bräuchten Sie die Hexen gar nicht.

Sind die Hexen nicht auch ein Teil dieser Beziehung? Natürlich sind sie ein Zeichen für das Heidentum und die christliche Frage der Schuld, aber zugleich gehören auch sie zu den ganz dunklen Ideen in einem drin, denen wir uns nicht entziehen können. Wenn jetzt in Berlin 250 000 Menschen für das Miteinander auf die Straße gehen, ist das ein Zeichen, dass sie etwas sagen wollen, dass sie verstanden haben, dass es nicht reicht, etwas auf Facebook zu schreiben. Und dass die Dunkelheit sich in unserem gesellschaftlichen Leben und auch in unserem persönlichen Leben durchgesetzt hat. Und das Größte, was wir jetzt machen können, ist, die Dunkelheit in uns selbst anzuerkennen.

Wie meinen Sie das?

Natürlich trage ich durch meinen Konsum auch zu der Situation bei. Ich kann nicht nur sagen, Trump ist böse. Dass die Politik auseinanderbricht, liegt nicht – oder nicht nur – daran, dass ein Teil der Bevölkerung verrückt geworden ist. Es sind tiefe Schmerzen, die da zum Ausdruck kommen. Man muss diesen Schmerz erst einmal würdigen, bevor man schimpft, dass alles Idioten sind, die nicht meiner Meinung sind. Das heißt nicht, dass man die dahinter stehenden Ideen nicht bekämpft. Aber es gibt echte Gründe dafür, dass diese Ideen entstehen.

Und der Realitätsabgleich findet im Theater statt?

Ja, manchmal ist das so. Weil nämlich die Kunst – als Darstellung von Realität, nicht als Realität selbst – es manchmal viel besser auf den Punkt bringt. Insbesondere bei Shakespeare.

Hier finden Sie weitere Informationen zu „Macbeth“.

Von Stefan Gohlisch