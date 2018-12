Hannover

Die Tradition der Familienmusik bleibt gewahrt. Auch wenn die Kelly Family wieder präsent und erfolgreich ist, Angelo Kelly (36) macht auch mit seiner Familie unter dem Titel „ Angelo Kelly & Family“ fleißig Musik.

In der so gut wie ausverkauften Swiss-Life-Hall begeisterten Angelo (36), seine Frau Kira (30) und ihre fünf Kinder Gabriël (17), Helen (16), Emma (12), Joseph (8) und William (3) die fast 3000 Fans. Und auch im Publikum überwiegen Gruppen Verwandter und Wahlverwandter. Die Stimmung fröhlich, freudig, erwartungsvoll. Sie wurde nicht enttäuscht.

Motto: „Irish Christmas 2018“

Unter dem Motto „Irish Christmas 2018“ gab es eine aufwendige und bunte Show mit Filmeinspielungen und Animationen auf großer Hintergrund-Videoleinwand, Weihnachtslieder, irische Traditionals und Songs im irischen Soundgewand, irischen Tanzeinlagen.

Angelo war der Junge mit langer, engelhafter blonder Mähne, der herzergreifend „An Angel“ sang und damit 1994 die Kelly Family an die Spitze der Charts brachte. Die langen Haare hat er immer noch, nun zumeist streng nach hinten gebürstet, als langen Zopf. Für seine Family hat er sich eine exzellente Band zusammengestellt: sechs Musiker aus der traditionellen irischen Folkszene, mit Dudelsack, Fiddle, Gitarre, Mandoline, Flöte, der irischen Rahmentrommel Bodhrán, Schlagzeug und weiteren Instrumenten zaubern sie ein ganz besonderes Flair.

Das Publikum ist voll bei der Sache

Viele der Weihnachtslieder werden flotter als gewohnt gespielt – und so stehen schon kurz nach Show-Beginn die Fans bei „Oh come, all ye faithful“ und klatschen beglückt mit. Überhaupt geht das Publikum den gesamten Abend bestens mit, man klatscht, singt und tanzt im Stehen. Sichtlich genießen die Kellys die gemeinsame Bühnenzeit, singen oft gemeinsam in englischer, deutscher und gälischer Sprache und jeder auch einmal solo. Selbst der kleine William kommt – sehr niedlich – mit „Kling Glöckchen...“ zum Zuge. Jubel. „Der stiehlt uns allen die Show“, sagt Angelo.

Auch das Publikum bleibt sangesfreudig: Ob bei „Leise rieselt der Schnee“ (der dann tatsächlich auf die Bühne fällt) oder sogar lautstark bei einem irisch-gälischen Song, mit Hilfe eines eingeblendeten Texts in Lautschrift. Hauptakteur und Taktgeber ist Angelo, der mit Verve seine Akustikgitarre spielt und auch zweimal durch die Halle rennt, dabei voller Inbrunst singt und somit auch für die hinteren Reihen ganz nahbar wird.

Super auch sein Trommelpart mit dem Bodhrán-Spieler und dem Schlagzeuger. Auch visuell wird viel geboten, stellenweise fast zu viel: Da gibt es Landschaftsaufnahmen aus Irland oder von einer Pferdewagen-Tour der Familie, angereichert mit kitschig-weihnachtlichen Animationen verziert.

Am Ende stehende Ovationen und Jubel. Als Zugabe rockt Angelo Kelly die Halle mit dem Pogues-Song „Poor Paddy on the Railway“, öffnet den Zopf und macht Headbanging. Dann wird es wieder besinnlich mit „Stille Nacht, heilige Nacht“ in drei Sprachen. Und mit „Good Night“ in a cappella endet der für die Fans beglückende Abend.

Von Christian Seibt