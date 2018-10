Hannover

Es ist 22 Jahre her, da beendete Profi-Boxer Henry Maske (vorerst) seine Karriere. Am Tag des Abschiedskampfes begann für einen anderen Mann der Aufstieg: Andrea Bocelli wurde mit der Maske-Hymne „Time To Say Goodbye“ 1996 zum Weltstar. An diesem Freitag erscheint nun das mittlerweile 16. Album des italienischen Startenors: „Sì“.

Und dafür hat sich der Meistersänger Unterstützung aus der Pop-Welt geholt: Für „Amo Soltanto Te“ stand er gemeinsam mit Ed Sheeran im Studio. Mit dem Briten hatte Bocelli vor wenigen Monaten schon dessen Hitsingle „Perfect Symphony“ neu aufgenommen. Die britische Sängerin Dua Lipa ist ebenfalls auf dem neuen Bocelli-Album zu hören. „If Only“ singt sie.

Bereits zweite Zusammenarbeit mit Ed Sheeran

Doch will Bocelli mit „Sì“ trotz der Zusammenarbeiten zu den Anfänge seiner Musiklaufbahn zurückkehren, als er in den Bars seiner toskanischen Heimat am Klavier spielte. „Seitdem habe ich viele Alben gemacht, viele Coverversionen gesungen. Doch dann kam ein Moment, als ich mir sagte: „Vielleicht ist es an der Zeit. Vielleicht ist die Zeit reif für neue Songs““, sagte Bocelli in einer Mitteilung seiner Plattenfirma.

Die zwölf neuen Songs sind kraftvoll, melancholisch und wandeln erneut zwischen Klassik und Pop. Bocelli will dabei die positiven Seiten des Lebens - die Kraft der Liebe, Familie und Musik - hervorheben. Darum auch der schlichte Albumtitel „Sì“.

„Wir brauchen mehr Ja-Rufe in der Welt. Ein „Ja“ wollen wir hören, wenn wir um Vergebung bitten oder einen Deal aushandeln. Dieses Wort wollen wir immer hören. Aber es wird immer schwerer, ein „Ja“ zu bekommen“, erklärte Bocelli der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Andrea Bocellis 21-jähriger Sohn ist auf dem Album zu hören

Zu den rührendsten Stücken gehört die Ballade „Fall On Me“, die der Opernsänger mit seinem 21-jährigen Sohn Matteo aufnahm. Darin singen die beiden auf Italienisch und Englisch über ihre enge Beziehung und öffnen im Musikvideo ihr privates Fotoalbum. „Der Song ist modern, also atmosphärisch näher an seiner Welt. Aber gleichzeitig liebe auch ich ihn sehr.“

Von dpa / RND