Eine Woche Mallorca oder gute Plätze beim Bocelli-Konzert? Das ist ungefähr das finanzielle Dilemma für Abendkassenkäufer in der Tui-Arena: Auf Pauschalurlaub-Niveau be­wegen sich die Preise der Innenraumkarten für den toskanischen Tenor. Wer sich also last minute entscheidet, muss sich sicher sein, dass sich der Kurztrip in Bocellis Pop-und-Opern-Crossover-Welt lohnt.

Zur Galerie Mittwochabend: Pop-Tenor Andrea Bocelli begeistert 4400 Gäste in Hannovers Tui-Arena.

In feinem Anzug erscheint der Tenor kurz nach seinem Orchester und Chor, und die ersten Töne von Verdis „Va, Pensiero“ lassen die Fans erst einmal die Investition vergessen – das ist Bocelli, wie man ihn erwartet hat, wie man ihn kennt von der Weihnachts-CD, von „Wetten, dass ..?“, aus der Werbung.

Bocellis Crossover rührt die Zuschauer

Bocelli braucht die klassische Musik, das ist klar. Die Frage, die ihn begleitet, lautet aber: Braucht die klassische Musik auch Andrea Bo­celli? Vielleicht ist es gerade ein Anzeichen für gelungenes Crossover, wenn man polarisiert: Seine Besucher in der Tui-Arena lassen sich rühren von Klängen, die immer Schlager und Klassik zugleich sind und somit nie das volle Potenzial beider Stile erfüllen – die Volkstümelei der poppigen Präsentation kommt sich mit dem religiösen Ernst der gespielten Werke in die Quere.

Das wiederum bemängeln Kritiker, seitdem Bocelli Ende der 1990er internationale Bekanntheit erlangte und seitdem einen ungebremsten Aufstieg hinlegt – auch in den USA, wo das jüngste Al­bum „Si“ an die Spitze der Charts flog und dem Tenor eine erfolgreiche Tournee bescherte.

Kitsch mit monumentalen Ausmaßen

Auch die Tui-Arena ist eine große Halle, wo der Kitsch monumentale Ausmaße erreichen kann: Zu „Ave Maria Pietas“ zeigt die Videoleinwand einen betenden Bocelli vor Notre Dame, ein ballett- oder tangotanzendes Paar erscheint derweil zu einigen Liedern auf der Bühne, visuelle Gimmicks, auf welche die Show gut verzichten könnte.

Von der Musik lassen sich die 4400 Gäste aber gern berieseln, vor allem von Stücken Verdis, Gounods und Puccinis: „La Donna è Mobile“ aus „Rigoletto“ hat schon Bocellis Wegbegleiter Luciano Pavarotti eine definitive Version verpasst – ein Tenor, der das Populäre hinbekam, ohne Puristen abzuschrecken.

„Nuit d’hymenée“ aus der Gounod-Oper „Romeo et Juliette“ gelingt dem Tenor und seinem stets grundsoliden Pforzheimer Kammerorchester glänzend, und am Anfang der zweiten Hälfte, etwa um Beethovens „Ich Liebe Dich“ (das Bocelli wie Richard Strauss’ „Zueignung“ nur vor deutschem Publikum singt) ist doch ein Abend entstanden, an dem man erkennt, warum Bocelli in der gesamten westlichen Welt ein Stammpublikum hat.

Am Ende dann doch: Time to Say Goodbye

Dass das so bleibt, könnten auch Bocellis Gäste sicherstellen: Die kubanische Sopranistin Maria Aleida singt „L’amour, l’amour“ von Gounod, für den Pop-Moment von „Over the Rainbow“ hat der Protagonist eine italienische Verstärkung in Ilaria Dello Bidia – vor allem in der ersten Hälfte stemmt Aleida eine schwere Last, denn der Maestro hält sich mit den Soli noch zu­rück. Und wer für Hits von Bocellis neuem Album (etwa das Duett „Perfect“ mit Ed Sheeran) gekommen ist, wird vielleicht enttäuscht, denn es ist doch meist Klassik im Spiel. Und doch glänzt das Konzert – wie ein gelungener Pauschalurlaub – mit trefflicher Vorhersehbarkeit: Mit „Time to Say Goodbye“ und „Nessun Dorma“ beendet Andrea Bocelli den Abend.

Von Lilean Buhl