Hannover

Dies ist die Geschichte einer Auferstehung. Der von Jesus – der ist zentrales Motiv des Altars der Markuskirche. Es ist aber auch die Geschichte der Auferstehung dieses Altars, der jahrzehntelang in Einzelteile zerlegt ein Schattendasein führte und nun restauriert wurde.

„Passagen – Übergänge des Lebens“ heißt die dazugehörige Ausstellung. In ihr ist eben nicht nur der sieben Meter hohe Altar mit dem Gemälde von Oscar Wichtendahl von 1906 zu sehen, sondern auch moderne Kunst: zwei Arbeiten des bedeutenden kalifornischen Videokünstlers Bill Viola. Die elfminütige „Study for Emergence“ nimmt direkt Bezug auf die Auferstehung Jesu; mit dem 54-Minuten-Video „The Passing“ verarbeitete der Künstler den Tod seiner Mutter. Und anstelle des originalen Kreuzes, das als einziges Teil des Altars in den vergangenen Jahren Teil der Markuskirche war, hängt hinter der Kanzel ein abstraktes Gemälde des Braunschweiger Künstlers.

„Uns interessiert die großartige Kombination aus Kunst- und Kirchengeschichte“, sagt Anja Römisch von der Hannover-Stiftung, die das Projekt fördert. Denn dass der Altar überhaupt zerlegt wurde, hat mit Zeitgeschichte zu tun: Der Bau der Kirche fällt in die Zeit Wilhelms II. Der damalige deutsche Kaiser stiftete sogar das Mosaik im Eingangsbereich und fuhr zur Einweihung mit dem Automobil vor.

In den späten 60er Jahren aber wollte man von diesem „Kriegskaiser“ nichts mehr wissen. Der Altar wurde zerlegt. Das nun sorgfältig restaurierte Gemälde wurde vor wenigen Jahren zufällig im Rahmen der Toiletten-Renovierung hinter der Orgel entdeckt. Die restlichen Teile, die nun von Studenten der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst in Hildesheim aufgearbeitet wurden, steckten in Keller und Rumpelkammer.

Um den Zeitenlauf, um Vergehen und Werden geht es also in vielerlei Hinsicht in dieser Präsentation. Sie ist bis Ostern zu sehen – dem Fest der Auferstehung.

Die Präsentation wird an diesem Sonntag ab 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst eröffnet; zur Vernissage um 12 Uhr spricht Reinhard Spieler, Direktor des Sprengel Museum. „Passagen – Übergänge des Lebens“ läuft bis zum 21. April und wird mit zahlreichen Veranstaltungen begleitet.

Von Stefan Gohlisch