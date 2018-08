Hannover

Am 25. August ist es so weit: Unter der Leitung von Andrew Manze, Chefdirigent der NDR-Radiophilharmonie wird am Rathaus Wolfgang Amadeus Mozarts Oper „Don Giovanni“ aufgeführt. Die Veranstaltung ist längst ausverkauft. Aber Zaungäste sind bekanntlich ausdrücklich erwünscht. Was Sie wissen müssen:

Die Anfahrt: Erfolgt am besten mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Fahrrad. Culemannstraße und Willy-Brandt-Allee sind ohnehin wegen der Veranstaltung ab 19 Uhr gesperrt, die Parkmöglichkeiten überschaubar..

Die Örtlichkeiten: Die Bühne steht wie in den Vorjahren auf der Rückseite des Rathauses. Vom Maschpark aus hat man wunderbare Sicht auf das Geschehen, auf die Leinwände und das illuminierte Rathaus. Picknicken ist erlaubt und erwünscht und trägt eindeutig zur besonderen Atmosphäre des NDR-Klassik-Open-Airs bei. Mobile Toiletten sind vorhanden wie kleinere Gastrostände.

Das Wetter: Bei der Generalprobe am Donnerstag gab es prächtiges Sommerwetter; für die eigentliche Veranstaltung sind die Aussichten durchwachsener. Abends soll es zwar trocken bleiben; aber für den Vormittag ist Regen angesagt. Die Wiesen dürften also feucht bis nass sein. Die Temperaturen sind mit angekündigten 13 bis 15 Grad eher frisch.

Der Zeitplan: Die Aufführung beginnt um 21 Uhr und dauert bis etwa 0.30 Uhr. Für eine gute Sicht empfiehlt sich eine frühe Anreise. Der NDR überträgt das Open-Air zeitversetzt ab 21.45 Uhr; dann ist auch der Online-Live-Stream freigeschaltet – auch auf neuepresse.de.

Die Handlung: Mozarts Oper entführt in das Sevilla des 17. Jahrhunderts. Hier treibt der skrupellose Verführer Don Giovanni sein Unwesen. Gerade hat er Donna Elvira fallengelassen. Sein jüngstes Objekt der Begierde ist Donna Anna, Tochter des moralistischen Komturs. Es kommt zum tödlichen Zweikampf. Als er das Grabdenkmal des Komturs zum Essen einlädt, schwört er sein Verderben hinauf.

Die Stars: Andrew Manze dirigiert zum ersten Mal das Klassik-Open-Air. Für ihn singt in der Titelrolle Star-Bariton Ludovic Tézier, der bei der letzten Ausgabe im „Rigoletto“ zu hören war. Auch die anderen Sänger – von Malin Byström bis Paolo Fanale – sind auf den großen Bühnen der Welt zuhause.

Von Sören Gangbahr