Hannover

Auf die letzten Worte gibt es keine Antwort, keinen Trost. „Meine Kindheit. Meine Mutter. Meine Welt ist weg. Mama. Halt mich.“ Kein Halt nirgendwo, schwerelos auf Konfrontationskurs: Vom Zusammenbruch bürgerlicher Sicherheiten erzählt Alexa Hennig von lange in ihrem neuen Roman „Kampfsterne“.

Das Jahr: 1985. Der Ort: ein deutsches Nirgendwo, Vorortidylle, die immer trügerisch ist. Einiges spricht dafür, dass es Hannover oder Umgebung sind. Die in dieser Stadt aufgewachsene Schriftstellerin neigt – wie alle Popliteraten der ersten Generation – dazu, das Fiktive mit dem Biografischen zu vermengen. Sie hat einen erzählerischen Kosmos geschaffen, in sie mit den immer gleichen Figuren in unterschiedlichen Lebensaltern und Tonarten spielt, mal kindgerechte Abenteuer, mal Thriller oder auch kleine Dramen bestückt..

„Kampfsterne“ erzählt eine bürgerliche Tragödie, eigentlich sogar drei. Denn drei Familien werden in den Strudel der Geschehnisse hineingezogen, einen Strudel aus Neid und Missgunst und Gemeinheit. Vorneweg Ulla und Rainer, Architektenpaar wie Hennig von Langes Eltern, mit dem kleinen Lexchen und der schwer pubertierenden Cotsch, die einfach nur raus will aus dem ganzen Muff. Ihr Vater ist ein Mannsbild, eine ganze Ecke zu handfest. Sie lässt es über sich ergehen und versteckt ihre Verletzungen unter einem burschikosen Mantel, allzeit beneidet von Rita und ihrem Gatten Georg, der mit dem neuen Männerbild hadert.

Es ist die alte bequeme Bonner Republik. Die Emanzipation wird noch verhandelt. Man hat es sich eingerichtet in einem zu Unglück verkommenen Glücksentwurf und bleibt. Aus Angst. Aus Bequemlichkeit. Wegen der Kinder. Die, als die Oberflächenspannung nicht mehr genügt, als erste leiden, wie immer, wenn erwachsene Lebenspläne obsolet werden. Einige werden zu Tätern, andere zu Opfern.

Die 45-jährige Autorin gibt all ihren Figuren eine individuelle Stimme, Aber Hoffnung, die gibt sie ihnen nicht.

Alexa Hennig von Lange: „Kampfsterne“. Dumont, 224 Seiten, 20 Euro.

Von Stefan Gohlisch