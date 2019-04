Hannover

Als André Heller 2005 „ Afrika, Afrika“ ersann, war der Blick auf den „Kontinent des Staunens“, wie er damals von den Machern der Show genannt wurde, wohl noch ein anderer als heute. Anders lässt sich das gewisse Unwohlsein nicht erklären, das einen in der Swiss-Life-Hall angesichts des etwas oberflächlichen Konzepts der Show befällt, deren dritte Auflage seit 2018 durch die Hallen zieht.

Dabei wäre der Zeitpunkt kein schlechter, schließlich hat der Film „Black Panther“ im vergangenen Jahr das Interesse an Afrika stark belebt. Doch findet sich kein Verweis auf den Afrofuturismus von Wakanda in „ Afrika, Afrika“, dafür aber ein Michael-Jackson-Zitat, das seit kurzem auch einen eher unglücklichen Beigeschmack hat. Baseball-Artisten und Tänzerinnen mit „Queens“-Oberteilen entfernen die Show zusätzlich recht weit von ihrem Ursprungskontinent. Man will also auch zeigen, welche Einflüsse der afrikanische Kontinent weltweit hinterlassen hat.

Was aber zeigt die Show von Afrika, was von der angepriesenen Lebensfreude? Am stärksten sind tatsächlich die Momente, in denen viele der Künstler auf der Bühne zusammenkommen, um zu tanzen oder sich gegenseitig zu feiern, wie beim Schlussbild, wenn alle die Fahnen ihrer Heimatländer präsentieren. Ein weiteres großes Plus der Show ist die Musik, die einen vielseitigen Ritt durch afrikanische oder afrikanisch inspirierte Popmusik bietet, von Miriam Makebas „Pata Pata“ über Angélique Kidjos „Agolo“ bis zu den „7 Seconds“ von Neneh Cherry und Youssou N’Dour, dem heutigen Kulturminister des Senegals.

Es ist erfrischend, dass die beiden ausgezeichneten Vokalisten der Band im zweiten Teil auch mal ihre Position am Bühnenrand verlassen dürfen, um unter anderem bei einem James-Brown-Medley ihr Können zu zeigen. Auch die A-Capella-Einlage überzeugt, ebenso wie die meisten Tänze, zum Beispiel der „Gumboot-Dance“, eine Art afrikanischer Schuhplattler, mit dem sich die Arbeiter in den Minen bei Johannesburg verständigt haben, weil ihnen jede andere Kommunikation verboten war.

Die Akrobatik ist beeindruckend – vor allem dem Jongleur Abrham Woldehawaryat und der Schlangenfrau Mekdes Andarge gelingen faszinierende Momente. Das kann auf Dauer aber auch etwas ermüden. Insbesondere, da einem vieles bekannt vorkommt – und eher wenig mit Afrika zu tun hat.

Der stille Höhepunkt des Abends, der Kanadier Andreis Jacobs, war beispielsweise schon bei Roncalli zu sehen, mit einer Nummer, die 1996 in der Schweiz von seinem Schwiegervater entwickelt wurde: die „Sanddorn-Balance“, bei der eine Vielzahl von Palmblatt-Rippen zu einer Art Mobile zusammengelegt werden.

Leider fehlt in der Dramaturgie des zweiten Teils spürbar etwas – ein Blick ins Programmheft (und die Vorankündigungen) verrät, dass eine lebensgroße Elefantenpuppe zur Show gehört, die aus nicht bekannten Gründen aber nicht zum Einsatz kam. Afrika war an diesem Abend also eher woanders, die knapp 1000 Zuschauer in der Halle wirken aber trotzdem zufrieden.

Von Matthias Wieland