Der Louvre von Abu Dhabi.

© AP

Abu Dhabi hat jetzt seinen eigenen Louvre

Nach zehn Jahren Bauzeit hat der neue Louvre in Abu Dhabi für die Öffentlichkeit die Türen geöffnet. Zahlreiche Besucher drängten sich am Samstag in den Sälen, in denen ein Überblick über die Weltgeschichte und die wichtigsten Religionen geboten wird.