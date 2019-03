Hannover

Deutsche „Kuhjungs“ zum Anfassen – Boss, Hoss, Russ, Guss, Hank, Frank und Ernesto – The BossHoss lassen sich in der Tui-Arena feiern. Mit „Yee-haw“ und „Juhu“, aber überwiegend mit „Yee-haw“.

Strammes Zweieinhalb-Stunden-Programm

„Die Glorreichen Sieben“ des Country-Rock sind zurück, der Wilde, Wilde Westen fängt wohl gleich hinter der Expo an. Und The BossHoss sind mittendrin, präsentieren ein strammes zweieinhalb Stunden-Programm für ihre gut 8500 Fans in der Landeshauptstadt.

Alte Hits und neue Songs von „Black is Beautiful“

Die alten Hits und die neuen Songs des Albums „Black is Beautiful“ in den Satteltaschen – „ Hannover, ihr seid so laut!“ röhrt Sascha Vollmers über die „Prairie“ erhobener Hände. Völkel präsentiert derweil seine weiße Jacke und brüllt voller Vorfreude: „Es geht gut los mit euch.“

Es riecht nach Freiheit und gefühlt nach Leder, etwas Pathos und nach der-guten-alten-Zeit, „The Boss Hoss ist in der Stadt“. Na endlich und na also, Jubel, Trubel, Party-Atmosphäre.

Mit Cowboyhut und Westernhemd

Ihre Fans sind in Karnevalsstimmung, einige Feierwütige sind im angemessenen Dresscode erschienen – Cowboyhüte, Westernhemden und Stiefel – ein Glück, es ist Wochenende, das passt wunderbar, wie Bullenreiten und Square Dance nach Feierabend.

Der 78-jährige Einheizer Seastick Steve hat mit seinen einfachen und selbstgebauten E-Gitarren den Blues vorgestellt, er ist sicher glaubwürdiger als seine Berliner Kollegen, aber da fragt hier keiner nach.

Leidenschaft und Herzblut legen allerdings auch The BossHoss in ihren Auftritt. Die Songs werden getragen von einer kräftigen und aufregenden Brass-Fraktion aus Trompete, Posaune und Saxophon, stilsicher wie Berliner eben so sind – mit Herz und Schnauze.

Kantige Beats und scharfe Klänge

Die grellen Scheinwerfer wandern über die Menge, Feuerfontänen zischen, Vollmer raunt pathetisch ins Mikrofon. Boss Burns und Hoss Power überzeugen wie gewohnt in Lederweste und Cowboyhut. Kantige Beats und scharfe Klänge, ihr aktuelles Album birgt da nicht viele Überraschungen, dafür wird die Kehle in der frühlingswarmen Arena schnell trocken, also her mit dem Feuerwasser.

Boss Burns springt auch schon mal über den Bühnenboden, dynamischer Country-Rock mit einer großen Portion Selbstironie ist das. Und Einsatz ist alles – „ Urban Guitar Rodeo“ könnte man ihren Rock ‘n‘ Roll nennen.

„She“ ist eine Hymne für die Ladies, die freuen sich riesig, dass sie angesungen werden und werfen Wäsche in Gedanken. Richtig rockig wird es bei „A/Y/O“ und „ Cook it up“, letzterer Titel überzeugt mit einer heißblütigen Mundharmonika – Texas is calling, der Süden ruft!

Schnelle Schnäpse auf der Bühne

Und wer will, kann sich einen flotten Drink genehmigen, immer wieder lädt die Band Boys & Girls aus dem Publikum zum Kurzen auf die Bühne ein. Eine Band zum Anfassen – „Saufkumpane“, wenn man so will, ein lustiger Gag.

Scheinwerfertraversen und zweigeteilte Leinwände, für die Beleuchtung und Wiedererkennung ist gesorgt. Rauchige und lebenserfahrene Stimmen der Frontmänner, dazu die einprägsamen Melodien, auch im 14. Jahr nach Gründung ist das pure Country-Feeling noch am Dampfen.

Die populärsten Nummern der vergangenen Jahre wie „Break for me“ oder „Never Ever Stay At My Heart“ bringen die Menge zum Toben, bis schließlich Boss Burns einmal quer übers Parkett surft. „Jolene“ glänzt im Smartphone-Licht, der bequeme Groove des erfolgreichsten Hits „Don’t gimme that“ verwandelt die Arena in eine Tanzdeele. Die Rock ‘n‘ Roll-Cowboys haben wieder ganze Arbeit geleistet – mit einer schweißtreibenden Show und einem wahren Bühnenfeuerwerk.

Die opulente Band stemmt sich in die Steigbügel, zum letzten Song holt Alec gut zwei dutzend Frauen auf die Bühne. The BossHoss legen an diesem Abend einen starken Auftritt hin, und wenn man so will, ganz im Zeichen ihres neuen Albums: Black is beautiful!

5/5

Von Kai Schiering