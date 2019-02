New York

Die Kunstwelt liebt die große Geste. Und diese Spende zählt sicher dazu. Die Unternehmer-Familie Rockefeller spendet 200 Millionen Dollarcan das Museum of Modern Art (MoMa) in New York. Das teilt das Museum in einer Pressemitteilung mit. Schon einmal hat die Familie Rockefeller großzügig das Scheckbuch gezückt. 2005 überließen sie dem Museum 100 Millionen Dollar – damals lebte Patriarch David Rockefeller noch. Er und seine Frau Peggy standen dem Museum schon immer sehr nah. So spendeten sie ebenfalls hochkarätige Werke von Künstlern wie Pierre Bonnard, Georges Braque, Paul Cezanne, André Derain, Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso und Paul Signac.

Im Gegenzug hat das Museum nun den Direktorenposten nach David Rockefeller benannt. Schon 1948 saß der Milliardär im Stiftungsbeirat des MoMa – und blieb als Ehrenmitglied bis zu seinem Tod 2017 dabei. – er war zu dem Zeitpunkt 101 Jahre alt. In seinem Testament soll verfügt sein, dass nach seinem Tod über 700 Millionen Dollar an gemeinnützige Organisationen gespendet werden sollen – namentlich auch an das Museum of Modern Art. Aber auch die Rockefeller University und die Prestige-Universität Harvard sollen bedacht werden. Die New York Times hat 2006 errechnet, dass Rockefeller in seinem Leben etwa 900 Millionen Dollar gespendet haben soll.

Das Museum of Modern Art renoviert – für 400 Millionen Dollar

„Die Liebe meines Vaters für moderne und zeitgenössische Kunst hat das Leben unserer Familie tiefgreifend bereichert Leben von unzähligen anderen durch seine leidenschaftliche Unterstützung des Museums “, wird David Rockefeller Jr. in der Mitteilung zitiert.

Die 200 Millionen Dollar kann das MoMa derzeit gut gebrauchen: Erst am Dienstag wurde bekannt, dass die Hallen vom Juni bis zum Oktober wegen Renovierungsarbeiten geschlossen bleiben. Die Kosten für die Bauarbeiten: 400 Millionen Dollar. Doch auch Kunsteinkäufe könnten auf der Liste des MoMa stehen. Da sind 200 Millionen Dollar allerdings schnell ausgegeben. Das teuerste Gemälde der Welt, der „ Salvator Mundi“ von Leonardo da Vinci, ist immerhin 2017 für über 400 Millionen Dollar versteigert worden.

Von Geraldine Oetken / RND