Hannover

The 12 Tenors: Das mag auf den ersten Blick Ausflüge zu erlesensten Raritäten der Opernwelt verheißen. So ist es aber keineswegs – entsprechende Programmpunkte der Gruppe fallen eher in die Kategorie „Klassik ultralight“. Allerdings behauptet das smarte Dutzend auch nichts anderes, und die Besucher im sehr gut gefüllten Theater am Aegi wussten wohl genau, was sie bei dem „Best of“ betitelten Abend erwartete.

Nämlich ein Querschnitt durch beliebte Titel aus allen möglichen Genres und dazu jede Menge Publikumsanimation. Schon beim Auftakt mit „Funiculi Funicula“ wurde das Mitklatschen eingefordert und willig bedient. Und alsbald kristallisierte sich heraus, wie clever diese, nun ja, „Boy Group“ gecastet ist: Da gibt‘s den Schelmischen, den Samtigen, den Strahlenden und so weiter.

Sie alle beherrschen ihre Stimmen, von denen manche etwas tiefer gelegt sind, ebenso wie die Choreographien mit Elementen von Twist über Gangnam Style bis zum Backpack Kid. Und sie wissen, was viele Menschen gerne hören: den „Kleinen grünen Kaktus“ etwa, „La Donna e mobile“, ein Beatles-Medley oder eines von Queen – wobei die Aufforderung zum Mitsingen gerade hier doch etwas gewagt schien, denn sämtliche Stimmlagen eines Freddie Mercury erreicht der Durchschnittsmusikant nur in Ausnahmefällen.

Das wirkte, begleitet von einer Drei-Mann-Band und einer fetzigen Lightshow, in sich durchaus konsequent, bei der süßlichen Fassung von „Hallelujah“ konnten jedoch schon Sehnsüchte nach dem brösligen Gesang von Leonard Cohen aufkommen. Im zweiten Konzertteil stachen eine muntere Fassung von „Dein ist mein ganzes Herz“ und ein vergleichsweise trickreiches Arrangement von „Music“ hervor.

Es fällt nicht ganz leicht, einzelne Mitglieder der Gruppe hervorzuheben, in der Sänger aus Deutschland, Australien, Kolumbien und vor allem Großbritannien mitwirken. Shane Barragan wusste jedenfalls facettenreich zu timbrieren, als Showman des Abends agierte Alexander Herzog mit durchdringender Stimme und eher rustikalem Humor.

Bei „Kiss“ – ein Großteil des Publikums hatte sich da schon von den Sitzen erhoben – kam ein Hauch von Chippendales ins Spiel, wurde zumindest schon mal ein Ärmel aufgekrempelt oder der oberste Hemdknopf geöffnet. Mit „Time to say Goodbye“ fand der Abend dann sein Ende. Beide Zugaben waren übrigens im Programmheft schon angegeben – die 12 Tenors überlassen eben nichts dem Zufall.

Von Jörg Worat