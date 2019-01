Hannover

Einzeldates, ein Gruppenausflug ins Fitness-Studio, eine gemeinsame Kochaktion: Der Basketball-Profi aus Hannover nimmt die Kandidatinnen unter die Lupe - und kommt dabei sympathisch rüber. Er ist charmant, wirkt interessiert, hakt in Gesprächen nach, wirft auch mal ein Vorurteil über Bord. Bei Jade Übach (24), deren Lippen und Körbchengröße keine Geschenke der Natur sind, sei "der Tussi-Eindruck verflogen" . An der kurvenreichen Ernestine Palmer 26) schätzt er ihre Wertvorstellungen.

Nur bei Isabell Bernsee (28) schrillen seine Alarmglocken: Nach einem "knusprigen" Streitgespräch, will er ihr trotzdem eine Rose reichen, um seine Eindrücke von ihr zu überprüfen - doch das Ex-Playmate mit Kickbox-Erfahrung und großer Klappe schlägt die Einladung aus. Bernsee zieht freiwillig aus der Villa aus, einige der Mädels (die mit Bernsee einen erbitterten Handtuchkrieg geführt hatten) sind erleichtert, Mangold findet die Reaktion "feige. Das sagt einiges über ihren Charakter".

Auch für Mariya Lazareva (27), Lara Helmrich (27) und Claudia Bergmann (31) hat der Romantikurlaub ein jähes Ende. Christina Grass, die am ersten Abend an der Tür die Vorab-Rose ergatterte, wartet noch auf die Chance den " Bachelor" näher kennenzulernen. Die Ungewissheit macht ihr zu schaffen, sie findet es "niederschmetternd", dass sie noch kein Einzeldate hatte - und verdrückt Tränen am Pool. Und ist umso glücklicher, dass sie in der "Nacht der Rosen" gleich als zweite erlöst wird. "Du bist eine Frau, die genau weiß, was sie will", findet Mangold.

RTL hat die Konkurrenz übrigens noch mit einer brasilianischen "Überraschung" angeheizt: Nathalia Goncalves Miranda (25) ist neu an Bord. "Dunkle Haare, sexy, gute Figur. Steh ich drauf", kommentiert der " Bachelor". Nächsten Mittwoch um 20.15 Uhr geht der Rosenkrieg weiter.

Von Julia Braun