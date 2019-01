Hannover/Los Cabos

Normalerweise fangen so schlechte Witze an: Treffen sich drei Hannoveraner in Mexiko ...

RTL-„ Bachelor“ Andrej Mangold (31) aus Hannover freute sich im Kreis der Kandidatinnen ja schon über Christina Grass (30) aus seiner Heimatstadt, nun ist auch noch Sina Raffert (28) dazugestoßen. Die Blondine, die Sport und Deutsch auf Lehramt studiert und mit ihrer Zwillingsschwester Kim als „Disco Twins“ sogar Weltmeister-Titel bei Tanz-Wettbewerben abgesahnt hat, machte große Augen, als sie erfuhr, dass der Junggeselle Profi-Basketballer ist – „ich wünsche mir einen Sportler, Sport ist mein Leben“, schwärmte sie.

SPORTLICHE BLONDINE: Sina Raffert hat zusammen mit Zwillingsschwester Kim Titel im Discotanz gesammelt. Quelle: MG RTL DMG RTL D

Gar nicht begeistert war Eva Benetatou (26) vom Neuzugang – die zweite Hannoveranerin sprengte ein Spa-Date, die zielstrebige Griechin und Mangold hatten sich in Bademänteln zusammengekuschelt, waren gerade auf Tuchfühlung gegangen. Zum Favoritinnenkreis zählt die 26-Jährige auf jeden Fall. „Ein gutes Gefühl“ hatte der „ Bachelor nach dem Treffen. Da wusste er noch nichts von der „Achterbahn der Gefühle“, die in der dritten „Nacht der Rosen“ noch auf ihn warten sollte.

Luisa Haimann und Nathalie Zengin packen die Koffer

Luisa Haimann (22, blieb bisher extrem blass) und Nathalie Zengin (26, „Ich fühle nichts“, gestand sie Mangold) verließen die Villa freiwillig. Doch die 13 verbleibenden Damen konnten aufatmen: Der „ Bachelor“ überreichte jeder Kandidatin eine Rose. „Wir brauchen mehr Zeit miteinander“, argumentierte Mangold. „Ich bin echt aufgewühlt.“ Große Gefühle!

„ Bachelor “ Andrej Mangold ist „in der Findungsphase“

Vor denen (und dem Neid der Villen-Mitbewohnerinnen) muss sich auch Kandidatin Jennifer Lange (25) in Acht nehmen. Sie hatte gleich zum Start der Staffel ein Einzeldate, scheint nun gewisse Besitzansprüche daraus abzuleiten. „Die dreht durch“, fanden einige der Konkurrentinnen. „Ich bin noch in der Findungsphase“, gab Mangold nach gerade mal zwei Wochen offen zu.

Christina Grass aus Hannover ist „im Leben angekommen“

In sich ruht die zweite Hannover-Kandidatin Christian Grass (30, hatte am ersten Abend die Spontan-Rose an der Tür ergattert). „Ich bin 30 Jahre, ich bin im Leben angekommen“, sagte sie dem „ Bachelor“ in einem kurzen Zweier-Gespräch. Die Pharmareferentin und ehemalige Miss Norddeutschland klingt geerdet. Kann nicht schaden, in der Hitze von Mexiko ...

AUF BEZIEHUNGSKURS? Andrej Mangold und Christina Grass hatten zumindest ein kurzes Zweier-Gespräch. Quelle: RTL

Von Andrea Tratner