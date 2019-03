Hannover

Viel von der Stadt hat Gino Huppertz (21) noch nicht gesehen. Dafür hat der junge Mann, der derzeit zweimal am Tag in der Manege des Zirkus Charles Knie auf dem Schützenplatz steht, einige Hannoveraner ziemlich gut kennengelernt. „Ich sage mal so: Leicht machen sie es mir nicht gerade.“

Denn Gino Huppertz ist der Clown in der Show und all seine Nummern spielt er mit Menschen aus dem Publikum – und die Besucher aus der Landeshauptstadt gehören offenbar zu der besonders zurückhaltenden Gattung. „Da musste ich bislang doch etwas länger darum kämpfen, dass sie mich in die Manege begleiten“.

In der Manege ist Improvisation das Wichtigste

Huppertz lacht und zuckt mit den Schultern: „Ich brauche sie, um witzige Situationen zu erschaffen. Nicht über sie, aber mit ihnen.“ Die Interaktion mit den Zuschauern, dass ist das, was den Künstler mit dem Zirkusblut selbst Spaß bereitet. Die größte Herausforderung: Das Improvisieren – „weil jeder ja anders ist, anders reagiert“, erläutert er als die NP ihn im Zirkuszelt besucht. „Die Reaktion entscheidet letztendlich, wie die Nummer ausgeht.“ Und eins dürfte sicher sein – es wird gelacht.

HERZILEIN: Für die Maske braucht Gino Huppertz täglich eineinhalb Stunden. Quelle: Zirkus Charles Knie

Schon als kleiner Junge, er ist der jüngste von fünf Jungs in seiner Familie, wusste Gino Huppertz, dass er in der kunterbunten Zirkuswelt arbeiten und leben möchte. Sein Vater Ralf wurde nicht in die Branche hineingeboren, jedoch hat er sich bereits als junger Musiker einem Zirkus angeschlossen, lernte dort als Kapellmeister seine spätere Frau Margot kennen, die bereits in der achten Generation eines kleinen Familienunternehmens „von der Artistin bis zur Putzfrau“ in allen Bereichen tätig war. Demnach hat Gino Huppertz die Zirkuswelt von klein auf hautnah miterlebt.

Clown Gino beherrscht viele Instrumente

„Comedy lag mir schon immer, ausgebildet bin ich aber auf jedem Level“, erzählt er von seinem Werdegang. Und ein Clown muss auch ein Alleskönner sein, „es ist meine große Leidenschaft.“ Ähnlich wie sein Vater ist der 21-Jährige megamusikalisch, auf so ziemlich jedem Instrument kann er irgendetwas anspielen, vom Saxofon bis zur Harfe kam schon so Einiges zum Einsatz. Als Teenager, da war er 15 Jahre alt, stand er im kleinen Zirkus Huberti seines Bruders in der Manege, oft vor nur 20 Zuschauern. „Das war genau die Zeit, in der ich viel gelernt habe. Da konnte man sich nicht verstecken, wenn etwas mal nicht funktioniert hat.“

MUSIKALISCH: Gino Huppertz beherrscht neben dem Saxofon etliche andere Instrumente. Quelle: Christian Behrens

Mittlerweile performt er vor mehreren hundert Leute, beim weltberühmten, 1919 gegründeten Zirkus Charles Knie hat er vor drei Jahren angefangen. Zu Beginn war er Moderator und als ein Clown für 20 Tage ausfiel, bewarb er sich einfach für den Job: „Ich zeigte meinem Chef Videos, erzählte ihm, dass ich das kann.“ Mit Erfolg: Zirkusdirektor Sascha Melnjak (43) beförderte ihn, fortan war er der lustige Star der Crew.

Sein Traumjob: Menschen zum Lachen bringen

„Es ist einfach ein Traumjob. Ich freue mich sehr, wenn ich Menschen zum Lachen bringen kann“, so Huppertz. Das Ganze ist aber kein Selbstläufer: Jeden Tag tüftelt er an neuen Nummern, probiert sie, studiert sie ein. „Ich bin keiner, der die eine Nummer hat, die ihn ausmacht“, erklärt der 21-Jährige. „Wenn ich nur die eine Nummer hätte, wäre mir das zu gespielt – nicht ehrlich.“

JUNGE FANS: Beim Tag der offenen Tür zeigt Clown Gino, dass er auch zaubern kann. Quelle: Villegas

Huppertz zählt trotz der Tatsache, dass er am Anfang seiner Karriere steht, zu den erfolgreichsten seiner Altersklasse. Er lernt auch von den ganz Großen seines Genre, Fumagalli zum Beispiel nennt er „den besten Cascadeur“. Für sich strebt Clown Gino eines an: Beim Internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo mit dem goldenen Clown (für Huppertz der„Oscar“seiner Branche) ausgezeichnet zu werden. Und wer weiß: Vielleicht klappt das ja – wenn er es schafft, das hannoversche Publikum zu überzeugen.

Alle Infos zum Zirkus Charles Knie :

Der Zirkus Knie gastiert noch bis zum 1. April täglich auf dem Schützenplatz (danach gehts nach Hildesheim). Die Vorstellungen beginnen immer um 16 und 19.30 Uhr, sonntags um elf und 15 Uhr. Karten kosten zwischen 15 und 36 Euro, ermäßigt zwischen zwölf und 31 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic