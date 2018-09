Hannover

„Love Island“ ist eine interaktive Dating-Show. Die NP sprach mit Kandidat Yanik Strunkey (32) aus Garbsen.

„Love Island“ startet Montag, der Dreh beginnt jetzt am Wochenende. Wie aufgeregt sind Sie?

Ein bisschen nervös bin ich schon, dass wird hoffentlich eine tolle Zeit, aber auch ein großes Abenteuer. Zumal ich ja eher ein ruhiger und zurückhaltender Typ bin und gar nicht gerne im Mittelpunkt stehe. Ich wurde angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte mitzumachen. Da war ich anfangs skeptisch und hab mir erstmal Youtube-Schnipsel der ersten Staffel geschaut.

Was hat Sie überzeugt?

Dass es ja durchaus eine Chance ist, die Frau fürs Leben zu finden ...

Im RTL2-Steckbrief sagen Sie aber, „dass Frauen sich sehr schnell in mich verlieben“. Klingt nach einem Luxus-Problem.

Stimmt! (lacht) Das mag an meinem tropischen Aussehen liegen, ich bin ein Mix aus vielen verschiedenen Nationen. Meine Mutter ist Tschechin, mein Vater Engländer. Seine Eltern wiederum stammen aus Holland und Guayana. Mein Urgroßvater stammt aus Indien. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass die Frauen merken, dass ich kein Arschloch bin. Ich bin ein Gentleman.

Auch ihr Body kann sich sehen lassen!

Ich habe schon immer viel Sport gemacht, habe sogar semiprofessionel Fußball beim TSV Havelse in der Regionalliga gespielt. Heute kicke ich nur noch hobbymäßig. Aber ich gehe vier- bis fünfmal in der Woche ins Fitness-Studio und trainiere eineinhalb Stunden. Auf meine Bauchmuskeln bin ich stolz. Die Leute vergessen aber oft, dass wirklich viel Arbeit in einem Sixpack steckt ...

Jetzt also das Liebesglück im TV?

Ich lerne zwar leicht Frauen kennen, aber bisher war nichts für die Ewigkeit dabei. Da geht es auch gar nicht um die Optik, da bin ich flexibel. Eine Frau muss den Wow-Effekt auf mich haben, das Gesamtpaket muss stimmen. Ich möchte mit ihr lachen, viel unternehmen, die Interessen teilen.

Was sagen Ihre Freunde denn dazu, dass Sie ab Montag täglich auf RTL2 sind?

Die Kumpels waren zwar überrascht, dass ich bei der Show mitmache, unterstützen mich aber total – wir haben viele Gespräche geführt, das hat eine Last von meinen Schultern genommen. Und die Nervosität ist auch besser. Auch wenn mir bewusst ist, dass da vielleicht Millionen Menschen zugucken ...

Chethrin Schulze war 2017 auf „Love island“, wurde jetzt Zweite bei „Promi Big Brother“. Denken Sie auch schon so weit?

Nein! Ich konzentriere mich jetzt erstmal auf diese Show. Danach bin ich offen für alles (lacht). Allerdings will ich erstmal möglichst weit kommen und natürlich die 50 000 Euro Siegprämie gewinnen. Einen Teil der Summe würde ich dann an ein Projekt für hilfsbedürftige Kinder spenden. Ein Kumpel engagiert sich, das beeindruckt mich sehr. Und mir liegen Kinder sehr am Herzen.

Wie würden Sie sich selber beschreiben?

Ich bin ein ehrlicher, ehrgeiziger, hilfsbereiter und herzensguter Typ. Ein familiärer Mensch. Ich bin zwar jemand, der gut alleine leben kann, aber ich vermisse gerade die Zweisamkeit.

Worauf freuen Sie sich auf „Love Island“?

Nicht nur auf die Frauen. Ich will auch mit den Jungs Spaß haben – vielleicht entstehen da ja Freundschaften.

Es geht ja darum, Pärchen zu bilden, um nicht rausgewählt zu werden.

Ja, aber ich kann ja selber entscheiden, mit wem ich verkuppelt werden möchte. Das ist wie im echten Leben (lacht).

So läuft die Show „Love Island“ auf RTL II

„Love Island“ startet am 10. September um 20.15 Uhr auf RTL II, die interaktive Datingshow wird danach drei Wochen lang dienstags bis sonntags ab 22.15 Uhr gezeigt. Sechs Männer und fünf Frauen ziehen auf die Insel, müssen sich zu Pärchen zusammenfinden (die auch nachts das Bett teilen) und gemeinsam Aufgaben meistern. Über eine App haben Zuschauer die Möglichkeit, aktiv ins Geschehen einzugreifen – und auch Kandidaten rauszuwählen. Am Ende nimmt ein Paar die Siegprämie von 50 000 Euro mit. Durch das Format mit Liebesdramen, gebrochenen Herzen, Eifersüchteleien und (vermutlich) Zickenkrieg führt Moderatorin Jana Ina Zarrella.

Von Andrea Tratner