Hannover

Der Hals kratzt, und das ist ein Problem. Denn Wurst-Achim (58), der eigentlich Joachim Pfaff heißt, verdient sein Geld mit seiner Stimme. „Sechs Wochen lang hatte ich eine Stimmbandentzündung“, stöhnt der wohl bekannteste Marktschreier, „so richtig weg ist die immer noch nicht.“ Aber es nützt ja nichts: Seit Donnerstag dröhnen seine Sprüche trotzdem über den Steintorplatz. „Immer wenn ich Käse esse, krieg ich Pickel inne Fresse!“ ist so einer. Oder „Aal macht hässlich, doof und impotent!“ Oder „Die Blattläuse vom Holländer sind nach 24 Stunden so groß, da kannste Frikadellen von braten!“ Denn das Getrieze untereinander gehört bei Aal-Ole, Käse-Maxx, Matjes-Stefan und Naschkram-Ben dazu. „Deftig, aber herzlich“, gehe es bei den Marktschreiern zu, sagt Wurst-Achim. Früher war es weniger herzlich, dafür umso deftiger. „Da hatte ich schon mal Nasenbluten, wenn mich Bananen-Mattes mit seinen Orangen im Gesicht traf, auch Fische flogen durch die Gegend.“

Wurst-Achim: „Der Lkw ist meine Showbühne“

Wurst-Achim kennt sie alle, die alten Geschichten. In diesem Jahr feiert der 58-Jährige 30-jähriges Jubiläum bei der Gilde der Marktschreier und ist damit klar dienstältester Platzhirsch. Rund 45 Veranstaltungen in ganz Deutschland klappert der geborene Bissendörfer von Mitte Januar bis Mitte November mit seinem Wurstwagen ab. Ein Leben mit vielen Entbehrungen, aber ganz nach seinem Geschmack. „Der Lkw ist meine Showbühne. Wenn ich da stehe, bin ich Wurst-Achim, mit Leib und Seele.“ Ein guter Marktschreier sei Verkäufer, Menschenkenner, Entertainer. „Und man muss definitiv ein bisschen irre und bekloppt sein“, sagt er und lacht.

Das Leben war seine Schule. Nach dem Hauptschulabschluss jobbte er im Lager der Naturkosmetikfirma Hildegard Braukmann in Burgwedel, Wurst-Achim arbeitete als Kellner, Fernfahrer, Dachdeckergehilfe, er schweißte Auspuffanlagen und schnitt Schaumstoffe zurecht. „Ich habe die Jobs gewechselt wie Unterhosen.“ Bis er über eine Freundin die Marktschreier kennenlernte. „Da habe ich mir auf dem Steintorplatz einfach mal das Mikro geschnappt und ein bisschen erzählt. Danach hat mich Wurst-Herby auf einen Kaffee eingeladen und mir den Job angeboten.“

GANZ SCHÖN LAUT: Wurst-Achim schafft mehr als 100 Dezibel, wenn er loslegt. Quelle: Rainer-Droese

Ein Job, der nicht gerade familienfreundlich ist. Dreimal war Achim verheiratet, dreimal hielt die Liebe nicht. Mit seiner ersten Frau Christine hatte er die härteste Zeit seines Lebens zu meistern. Ihr zweieinhalbjähriger Sohn Benjamin ertrank in einem Swimmingpool. „Damals dachte ich, mein Leben ist zu Ende“, sagt er. „Wir hatten Familie und Freunde, aber keiner hat mit uns über unseren Verlust geredet, weil alle Angst hatten, etwas falsch zu machen.“ Das Paar bekam zwei weitere Söhne, Simon ist heute 32, Julian 33. „Aber irgendwann hatten meine Frau und ich uns immer weniger zu sagen. Wir trennten uns einvernehmlich, ohne Vorwürfe.“ Nach 30 Jahren wurde das Grab von Benjamin eingeebnet, „da musste ich noch mal Abschied nehmen“, erinnert sich der 58-Jährige.

Sein Liebesglück findet Wurst-Achim zum vierten Mal

Der Schmerz ist geblieben. Doch sein Liebesglück scheint Achim letztendlich gefunden zu haben. Vor dreieinhalb Jahren lernte er auf einem Markt im Ruhrpott Beatrix (43) kennen – eine Schaustellerin, die abwechselnd mit Greiferautomaten, Trampolinen, Crêpes- oder Reibekuchenwagen unterwegs ist. Ihr gemeinsamer Sohn Philipp wird im Oktober zwei und ist Papas ganzer Stolz. Seine zwei freien Tage – montags und dienstags – verbringt er rund um die Uhr mit ihm. „Ich bin ein intensiver Vater, nehme mir Zeit, bin geduldig. Das war früher nicht so“, sagt er nachdenklich. Nun beobachte er begeistert, wie der Kleine nach dem Vater kommt. „Er plappert die ganze Zeit, kann auch schon ,Kartoffel’ oder ,Gurke’ sagen“, erzählt Wurst-Achim lachend.

Stolz ist er auch auf eine andere Leistung. Der Marktschreier gilt offiziell als „lautestes Lebewesen der Welt“. In der RTL-Show „Mensch gegen Tier“ schrie Wurst-Achim lauter als ein Brüllaffe. „Ich bin auf 110,2 Dezibel gekommen“, sagt er zufrieden. Sieben TV-Reportagen wurden über den stimmgewaltigen Mann gedreht, in etlichen Fernsehformaten war er als Lautsprecher zu Gast: In den Talkshows von Ilona Christen (58), Hans Meiser (72), Jürgen Fliege (71), in Stefan Raabs (51) „TV Total“ („da war ich dreimal und habe den ,Goldenen Raab der Woche’ gewonnen“) und bei „Zwei gegen alle“ mit Günther Jauch (62) und Thomas Gottschalk (68). „Und die vom Supertalent haben x-mal angerufen“, erzählt er und winkt ab. „Aber darauf hatte ich keine Lust. Ich lasse mich doch nicht von dem Bohlen vorführen.“ Mit dem RTL-Dschungelcamp hätte er dagegen kein Problem. „Da war ich mal im Gespräch, aber dann habe ich nichts mehr gehört.“ Die Show wäre für ihn eine Herausforderung – und klare Kante gäbe es von ihm auch: „Wenn mir da einer doof kommt, dann sag ich dem das auch.“

Die RTL-Karriere kann ja noch kommen. Bis es so weit ist, schauen sich alle Marktschreier-Fans Wurst-Achim eben noch bis 2. September (je elf bis 18 Uhr) am Steintor an. Hauptsache, die Stimme hält.

NOCH BIS 2. SEPTEMBER AUF DEM STEINTORPLATZ: Bürgermeister Thomas Hermann (Mitte) begrüßt Michel, den Blumen-Holländer, und Wurst-Achim (rechts) Quelle: Rainer_Droese

Von Julia Braun