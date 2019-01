Hannover

Wolfgang Korn (60) läuft – täglich. Immer um die Mittagszeit, immer abseits der Wege geht der Autor schnellen Schrittes durch die Eilenriede. „Schon Nietzsche sagte, die richtigen Gedanken wollen nicht ersessen, sondern ergangen werden“, sagt Korn, während er einen Trampelpfad im Stadtwald entlangläuft: „Hier kann ich denken, hier kommen mir meine Einfälle. Daher habe ich immer einen Notizblock mit, um aufzuschreiben, was mir durch den Kopf geht.“

„Lauf um dein Leben!“ heißt sein neuestes Buch, das am Montag erscheint. Hauptfigur ist der Journalist Werner Koschinski, der viel mit Korn gemeinsam hat: Beide sind Sportmuffel, gehen aber gern schnell durch den Stadtwald, sie sind hartnäckige Recherchemeister, Weltverbesserer, Kämpfer.

In seinem neuen Buch „Lauf um dein Leben“ ( Hanser, 232 Seiten, 15 Euro) jagt Wolfgang Korn seinen Protagonisten Werner Koschinski um den halben Globus. Der Journalist Koschinski soll die Herkunft ein paar alter Turnschuhe, die beim Stadtmarathon weggeworfen wurden, aufklären. Der Chefredakteur erhofft sich da­von die etwas andere Geschichte über die Sportveranstaltung. Koschinski beißt sich fest an dem Fall. Verzweifelt versucht er, im chinesischen Wenzhou Einblicke in die Schuhfabriken zu bekommen, fliegt nach Addis Abeba, um nach einem bestimmten Schuster zu suchen, und rettet einen jungen äthiopischen Läufer. Durch Ko­schinskis Erlebnisse er­fährt der junge Leser eine Menge über Produktionsbedingungen, die Ge­schichte von Sneakern und den Marathonsport.

Korn stammt aus einer Arbeiterfamilie aus dem Ruhrpott. Doch als die Lehrer nach der Grundschule raten, den Sohn aufs Gymnasium zu schicken, winken die Eltern ab. Das brauche er nicht, Abitur habe keiner in der Familie. Schließlich macht Korn doch sein Abi, er profitiert von der Bildungsoffensive der SPD in den 1970er-Jahren: „Das Gymnasium machte uns Realschülern zur Auflage, Latein als zweite Fremdsprache bis zum Abitur durchzuziehen – und zwar als Leistungskurs!“ Korn lässt sich nicht davon abhalten, im Gegenteil, die Lateinkenntnisse helfen ihm später sogar bei seinen archäologischen Themen.

Schon während der Schulzeit beginnt er politisch zu arbeiten, zunächst bei den Jusos. Er studiert in Berlin, schließt sich Anfang der 80er Jahre den Hausbesetzern in Kreuzberg an und wird Mitbegründer der Alternative Liste Berlin: „Ich war Hippie mit langen Haaren, auch als die Punkbewegung aufkam, bin ich Hippie ge­blieben.“

Als Bauhelfer, Koch und Trödelhändler schlägt er sich durch. Und trotzdem: Die Berliner Zeit, in der er eher auf der Suche war, möchte er nicht missen: „Ich rate auch den Jugendlichen, sich Zeit zu lassen. Man muss sich selbst ausprobieren und finden. Mir war damals nicht klar, was ich werden wollte. Auf alle Fälle kein Lehrer und kein Journalist“, lacht Korn. Schreiben tut er trotzdem. Sein erster Artikel handelt von der Amerika-Gedenkbibliothek in Berlin. Das positive Feedback, das er von Freunden und vom Leiter der Bücherei bekommt, bestärkt ihn. Korn arbeitet als Redakteur in der Pressestelle der Uni Stuttgart, wird Pressesprecher bei den Grünen und macht einen Aufbaustudiengang Medienpraxis. Sein Glück: Er ist in Tübingen an der Uni Pressemitarbeiter, als dortige Wissenschaftler mit Ausgrabungen in Troja beginnen. Intensiv begleitet er die Arbeit, fängt an, Reportagen darüber zu schreiben, und macht sich so einen Namen als Wissenschaftsjournalist. Sein Forschungsgebiet dehnt er aus, seine Artikel über Ausgrabungen rund um das Mittelmeer, im Nahen und Fernen Osten und Mittelamerika werden in der „Zeit“, „Weltwoche“, in „Bild der Wissenschaft“ und „Geo“ gedruckt. Seine ersten Bücher erscheinen. Korn schreibt darin an­schaulich und unterhaltsam über Sachthemen. Selbst komplexe Inhalte erzählt er so spannend wie einen Krimi. 2009 erfolgt der Ritterschlag: Für sein Jugendsachbuch „Das Rätsel der Va­russchlacht“ wird er mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet. Im selben Jahr kommt die „ Weltreise einer Fleeceweste“ heraus, eine hoch gelobte Geschichte über Globalisierung.

Sein aktuelles Buch über Sneaker greift dieses Konzept auf: Korn spürt der Entstehung von Turnschuhen nach. Viel dabei hat er selbst recherchiert, profitiert aber auch von seinem Netzwerk mit Fachleuten. Für den Chinateil konnte er auf eigene Reisen zurückgreifen, für Äthiopien halfen ihm persönliche Kontakte. „Bei der Fleeceweste habe ich sachlich erzählt, in der Hoffnung, dass sich die jungen Leser ihren Teil denken. Dieses Mal bin ich viel moralischer.“

Offiziell die Probleme zu benennen, auf Fehler hinzuweisen oder sie einzugestehen – damit habe die Gesellschaft heute ein Problem, glaubt Korn. Er will die jungen Leser bei ihrem Gewissen packen, sie aufrütteln. Er selbst ist in keiner Partei politisch aktiv. Er kämpfe mit der Art, wie Parteien mit Kritik umgehen würden, wie sie sich eher zerfleischen als Fehler einzugestehen. „Wir haben eine Vorbildfunktion für die Jugend. Wenn es in der Erziehung auf etwas ankommt, dann darauf. Kinder sind richtig gut darin, Inkonsequenzen aufzudecken. Und dann gibt es für sie keinen Grund mehr, ihren Eltern oder Lehrern zu folgen“, warnt Korn.

Das gelte im Großen wie im Kleinen. Wenn der 60-Jährige bei einer Lesung erlebt, dass die Lehrer statt zuzuhören auf ihr Handy starren, hat er dafür kein Verständnis: „In mir entsteht gerade eine neue Geschichte – ein Buch über das Smartphone und die Frage, ob es dabei ist, den Willen der Menschen in der heutigen Gesellschaft zu steuern.“

Von Maike Jacobs