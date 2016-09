WAHNSINNIG UND WITZIG: Dietmar Wischmeyer brettert als „Kleiner Tierfreund“ auf seiner „Zweitakt-Ricke“ durchs Gestrüpp. © privat

| Mirjana Cvjetkovic

Porträt

Wischmeyer spielt den "Kleinen Tierfreund"

Seine Fans lieben ihn: Besonders wenn Comedian Dietmar Wischmeyer (59) in die Rolle des „Kleinen Tierfreundes“ schlüpft. Und diese Figur feiert 25-jähriges Bestehen. Dazu gehören ein Auftritt im Theater am Aegi am Sonnabend sowie eine limitierte Sonderauflage als Doppel-Schallplatte.