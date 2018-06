Hannover

Ein Koch geht, einer kommt: Markus Kirchner (49) verabschiedet sich schweren Herzens von unserer beliebten Reihe „Kochen mit Hannovers Profis“. Er wechselt von der Maritim-Kette nach 23 Jahren zu Hannovers Allianz-Versicherung, wo er Anfang Juni als Gruppenleiter Gastronomie begonnen hat. „Ich hatte im Maritim einen tollen Job mit vielen Freiheiten, aber nun ist es Zeit für etwas Neues“, sagt Kirchner, der auch den „Nebenjob“ – das Kochen für die Leben-Seite am Sonnabend – vermissen wird. Doch mit der neuen Stelle lasse sich das nicht gut vereinbaren. „Es war ein tolles Miteinander“, resümiert der Spitzenkoch die NP-Zeit, „dabei sind richtige Freundschaften entstanden.“

War Von Anfang an dabei: Markus Kirchner

An seine Stelle rückt ein Mann, der seit 2013 die Gäste eines Traditions-Restaurants in Hannover verwöhnt: Karl-Heinz Friedel (54) ist Küchenchef im Steak- und Kartoffelhaus „Vier Jahreszeiten“ an der Waldhausenstraße 1. Der Vater einer Tochter und gebürtige Hannoveraner lebt in Badenstedt – hat aber schon viel von der Welt gesehen. Nach seiner Kochausbildung in der Härke-Klause an der Ständehausstraße (heute „Blockhouse“) und dem Bundeswehrdienst zog es Friedel zunächst nach Italien. „Ich bin mit dem Motorrad durch das halbe Land gefahren, habe in Bozen und am Gardasee gekocht“, erinnert er sich an die aufregende Zeit. Dann verschlug es ihn in die USA. In Philadelphia wurde er Vize-Küchenchef in den „Long Wood Gardens“. „Das ist eine Riesenanlage mit Herrenhaus, Sterneküche, Imbissen und Restaurants.“

Ende der 80er Jahre kehrte er in die Heimat zurück und sammelte weiter fleißig Erfahrung, zum Beispiel als Küchenchef des „Bavarium“ in der City oder des Restaurants „Hülshoff“ in Lippstadt. Zudem war Karl-Heinz Friedel mit seinem Restaurant „Zum Holzwurm“ in Wunstorf-Luthe jahrelang selbstständig. Ein erfahrener Küchenprofi also, der unsere Kochrunde bereichert.

Wir bedanken uns bei Markus Kirchner für die großartige Zusammenarbeit – und sagen: Herzlich willkommen, Karl-Heinz Friedel!

Von Julia Braun