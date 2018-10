Hannover

Adipinsäure – eine Eiswüste mit psychedelischem Sonnenuntergang. Bernsteinsäure – ein Horizont, den Vincent van Gogh so gemalt haben könnte. Vitamin C – so stellt man sich fremde Planeten in unendlichen Weiten vor. Peter Juzak (58) spaziert mit den Augen durch diese bizarren Landschaften – und drückt im richtigen Augenblick auf den Auslöser seiner Kamera.

PROFIAUSRÜSTUNG: Peter Juzak hat am Mikroskop eineige Umbauten für sein Hobby vorgenommen. Quelle: Frank Wilde

„Es ist eine komplett andere Welt“, beschreibt er diese Wunder der Natur, die aus der Apotheke stammen. Harnstoff, Kopfschmerztabletten der Marke Paracetamol, Laurinsäure, Menthol. Juzak zermörsert Tabletten, Partikel des Pulvers streut er auf Glasträger, legt Deckglas darauf, erhitzt beide vorsichtig auf einer einzelnen Herdplatte – bis sich die Kristalle verflüssigen. „Man muss schnell sein, sonst verbrennt die Substanz“, weiß der gelernte Buchbinder aus Erfahrung. Seine Handgriffe sind schnell, geschickt jongliert er die nur vier Zentimeter langen Glasplättchen mit langen Pinzetten. Wie Eisblumen hat sich der Stoff darauf inzwischen kristallisiert.

Ein Buch hat Peter Juzaks Leben verändert

Das Glasplättchen legt Juzak unter das so genannte Polarisations-Mikroskop, das zwei Filter und allerlei Eigenkonstruktionen aufweist. „Eine Schubladenschiene“, erklärt Juzak verschmitzt die Rollen, auf denen er den Blitz bewegen kann. „Auch die Kamera kann ich um 360 Grad drehen“, erklärt er einen anderen Umbau am Profi-Mikroskop aus dem Haus Carl Zeiss. „Das habe ich kurz nach der Wende gekauft“, erzählt der 58-Jährige stolz. „Angefangen habe ich aber mit einem einfachen Apothekermikroskop.“

WIE VAN GOGHS PINSELSTRICH: So sieht Bernsteinsäure aus, wenn Peter Juzak auf den Auslöser seiner Kamera drückt. Quelle: Peter Juzak

1979 stieß der Hobbyfotograf beim Stöbern nach Literatur auf das Werk „Wunderwelt der Mikrofotografie“ von Claude Nuridsany. „Dieses Buch hat mein Leben verändert“, sagt Juzak mit ernstem Ton in der Stimme. Und wenn er von seinen Fotoausflügen in die fantastischen Welten von Harnstoff und Co. erzählt, dann glaubt man es ihm auch: „Das ist wie Detektivarbeit“, schwärmt er. Man müsse den Glasträger unter dem Mikroskop Millimeter für Millimeter abscannen, ständig ändere sich die „Landschaft“, die sich offenbare. „Es ist eine Art Spaziergang, man kann in manchen Szenen auch Tiere oder abstrakte Formen erkennen.“

So funktioniert die Kunst der Mikrofotografie

VIEL VORARBEIT: Auf den Glasträgern schmilzr Peter Juzak Kristalle – er verwendet Stoffe aus der Apotheke. Quelle: Frank Wilde

Woran das liegt? Die Kristalle zwischen den beiden Filtern wirken wie ein Prisma, sie brechen das Licht, lenken es ab. „Es ist immer eine Momentaufnahme. Beim gleichen Stoff gibt es immer Ähnlichkeiten – aber nie identische Ergebnisse.“ Zu flüchtig seien die Prozesse. „Man läuft hinterher. Menthol zum Beispiel ist sehr instabil, da muss man schnell reagieren.“ Anschließende Manipulationen mit Photoshop sind in der Mikrofotografie-Szene („eine überschaubare Community“) tabu, nur die Farben würden etwas nachbearbeitet.

Kalifornische Akademie der Wissenschaft zeichnet ihn aus

Juzak hat sich einen Namen gemacht, sein Siegerbild bei der „Big Picture Competition“ der kalifornischen Akademie der Wissenschaft wurde für den Preis für Naturfotografie unter tausenden Einsendungen ausgewählt. Der Mann aus Bennigsen ist auch durchaus selbstbewusst, wenn es um seine Fotos geht. „Ich habe noch nichts Besseres gesehen.“

MIT SONNENUNTERGANG: Hier hat Peter Juzak Adipinsäure festgehalten. Quelle: Peter Juzak

Von Andrea Tratner