Welfen-Hochzeit: Prinz Christian heiratet Alessandra in Lima

LEUTE

Die Gäste sind schon mittendrin in den dreitägigen Feierlichkeiten: Donnerstag begrüßten Prinz Christian (32) und seine Alessandra de Osma (25) ihre Gäste, Freitagmittag peruanischer Zeit will der Welfenspross die Unternehmertochter zum Altar führen. Spannend: Angeblich gehört auch Ernst August senior (64) zur Hochzeitsgesellschaft – die Eheschließung seines Ältesten Ernst August junior (34) und Ekaterina (31) hatte er ja im vergangenen Sommer wegen Streit sausen lassen.

Hannover/LIMA. Vergangenen Sommer hat er bei der Traumhochzeit seines Bruders Ernst August junior (34) zugeschaut, am heutigen Freitag hat Prinz Christian (32) das Vergnügen: Der jüngere Welfenspross heiratet Alessandra de Osma (25) nach der standesamtlichen Trauung in London nun kirchlich in ihrer Heimat, in Peru! Bereits am Donnerstag wollten die zwei ihre Gäste mit einem Begrüßungscocktail empfangen, schreibt die Online-Seite des Klatschmagazins „hola.com“. Heute um zwölf Uhr soll Prinz Christian de Osma dann in der beeindruckend pompösen Basilika und dem Kloster von San Pe­dro, Cercado da Lima, das „Ja“-Wort vor Gott geben, schreibt die peruanische „La Republica“. Das Gebäude wurde im 16. Jahrhundert er­baut.

Ernst August senior wird erwartet

Anschließend will die Hochzeitsgesellschaft im 1855 gegründeten „Club Na­cional“ zu Mittag essen, da­nach hat das Paar ins „Berckmeyer“-Haus geladen. Die Villa im republikanischen Stil gehört de Osmas wohlhabender Unternehmer-Familie. Den krönenden Abschluss soll eine rauschende Party im Pedro-de-Osma-Museum bilden – in das wunderschöne Haus am Pazifischen Ozean wurde für den späten Nachmittag, um 17 Uhr, geladen.

Gespannt dürften die Gäste – und sicher auch der Bräutigam – auf das Outfit der Braut sein: Die 25-Jährige hat nicht nur ein Händchen für Mode, sie ist auch Model. Demnach ist ihr Kleid das am besten gehütete Geheimnis. Und auch die Gästeliste sorgt für Aufregung: Angeblich soll Ernst August senior (64) anreisen, die Hochzeit seines Ältesten in Hannover hat er wegen andauernder Streitigkeiten sausen lassen. Fraglich ist, ob Christians Bruder da­bei sein kann – er und Gattin Ekaterina (31) sind ja erst vor vier Wochen Eltern der kleinen Elisabeth geworden.

Von Mirjana Cvjetkovic