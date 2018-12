Mensch-Hannover Landesmedienanstalt - Wechselspiel beim Medienpreis: Neue Preisträgerin Die Niedersächsische Landesmedienanstalt vergibt einen der Preise neu an RTL-Redakteurin Carmen Gocht (37), weil der Beitrag des bisherigen Preisträgers keine Erstausstrahlung war. Er hatte aber nach seiner Nominierung auf diesen Umstand hingewiesen.

Alles auf neu:Christian Krebs und Ortrud Wendt nehmen die Preisträgerin Carmen Gocht in ihre Mitte. Krebs will die Abläufe in Zukunft optimieren: „Das Ganze war insgesamt nicht glücklich.“ Quelle: Fotos: Dröse