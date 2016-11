Hannover, Designerin Nathalie Bähr und ihr Freund, Boderick von Berlepsch, eröffnen Pop-up-Store in der Kröpcke-Passage.© Frank Wilde

| Maike Jacobs

Porträt

Von Berlepsch und Nathalie Bähr - Nobel-Shop-Besitzer auf Zeit

In Städten wie Berlin oder Hamburg sind sie voll der Hype: Pop-up-Stores, die plötzlich eröffnen und nach kurzer Zeit wieder schließen. Jetzt hat so ein Trend-Store in Hannovers City eröffnet, aber hier ist es ein ganz besonderer: „Zauberlehrling“-Chef Roderick von Berlepsch (40) und seine Freundin, Modedesignerin Nathalie Bähr (24), haben ein leerstehendes Geschäft in der Kröpcke-Passage gemietet.