Hannover

Was sie so richtig glücklich macht? Vicky Chassioti (26) lacht: „Mit dem Fahrrad ungeschminkt durch die Felder fahren, den Wind auf der Haut spüren – das liebe ich hier ganz einfach.“ Hier ist in dem Fall der bildhübschen Griechin Isernhagen, um genau zu sein die Kircher Bauerschaft. Dort wohnt die 26-Jährige seit ein paar Jahren, „die Gegend ist wunderbar ruhig, vermittelt mir Heimatgefühle.“

Wie genau es in ihrem Geburtsort Hagen-Haspe im östlichen Ruhrgebiet nun aussieht, muss man eigentlich nicht wissen: Wer aus der Stadt zu Chassioti ins Ländliche fährt, kann sich auf dem Weg vorstellen, was sie meint. In ihrem alltäglichen Leben geht es allerdings doch nicht so gemächlich zu: Schon mit 17 Jahren landet sie in der Popband Cherona, singt dort als Vicky Chase, begeistert viele Fans. „Wir waren damals sogar für einen Echo nominiert“, erinnert sich Chassioti und lacht. Auch wenn sich die Band nach einem Album und einem Jahr getrennt hat, ist eines geblieben: Die Lust, sich zurecht zu machen und kreativ zu arbeiten. Chassioti vermischt beides – sie arbeitet als Make-up-Artistin. Sie ist dafür zuständig, dass Menschen, darunter auch Promis wie Sängerin und Fitnesstrainerin Fernanda Brandao (35) für Fotoshootings, Werbespots und Modestrecken tiptop aussehen.

„Eigentlich wollte ich Friseurin werden, fand schminken auch schon immer toll. Meine Freundinnen wissen, wovon ich spreche.“ Während ihrer Zeit als Sängerin hat sie sich dann viele Kniffe von den Visagistinnen abgeguckt, die sie zurechtgemacht haben. „Da musste das Make-up nach anstrengenden Tanzeinlagen ja noch sitzen.“

Nach ihrer Ausbildung für audiovisuelle Kommunikation (sie arbeitet in der Firma Brainclash ihres langjährigen Freundes Eduardo D. Baptista, 27) vertiefte sie sich professionell in das Thema, nahm an Workshops von Styling-Profi Serena Goldenbaum teil. Die Hamburgerin hat schon bei Stars wie Sylvie Meis (40), Heidi Klum (44) und Gisele Bündchen (37) den Schminkpinsel angelegt. „Wenn man zurecht gemacht ist, verleiht einem das ein ganz anderes Selbstbewusstsein“, so Chassioti. „Man nimmt ganz automatisch eine andere Haltung ein.“ Dabei sei es aber nicht ihr Ziel, jemanden zu verfremden, sondern die eigene Persönlichkeit zu unterstreichen – das sei die Kunst. Apropos: Ihr Freund Baptista arbeitet derzeit an einen Dokumentation über Heiner Meyer (64), Chassioti kümmert sich für das Projekt um das Aussehen des Bielefelder Pop-Art-Künstlers.

Hat die 26-Jährigen denn einen ultimativen Beauty-Tipp? „Cremes im Kühlschrank aufbewahren und auf keinen Fall die Nachtpflege vernachlässigen.“ Das ist doch schon mal ein Anfang. Vielleicht verrät Chassioti noch mehr, wenn sie ihren großen Traum wahr macht: Sie will sich in New York von Make-up-Guru und Trendsetter Mario Dedivanovic schulen lassen – der Mann hat den unvergleichlichen Look von Kim Kardashian (37, schminkte sie auch für ihre Hochzeit, hat fünf Millionen Instagram-Follower) kreiert! Dafür muss man zwar mal eben bis zu 1000 Dollar berappen, „eine Investition, die sich lohnt.“ Und wer weiß, vielleicht ist Kardashian dann sogar dabei – ist schon oft vorgekommen!

Von Mirjana Cvjetkovic