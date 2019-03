Hannover

Er kann sich noch ganz genau erinnern, wie er seinen Vater regelrecht angebettelt hat, doch mal mit der Familie nach New York zu reisen. Vergeblich. „Er hatte einfach keine Lust auf große Städte“, sagt André Vaternam (37) heute und lacht. Irgendwie verständlich – er stammt nämlich aus dem 1600-Seelen-Örtchen Hallendorf bei Salzgitter, „und das ist das krasse Gegenteil.“ Immerhin konnte er seine Mutter überreden: Mit ihr und seiner Tante ging es in den Osterferien 1996 für zehn Tage in den Big Apple. Die Begeisterung ist bis heute geblieben.

Vaternam hält Schritt mit dem New-York-Tempo

Mit einem Praktikum, das er während seines Studiums an der Fachhochschule für die Wirtschaft in Hannover ( FHDW) benötigte, fing es eigentlich so richtig an: Da war er nämlich 2008 drei Monate lang bei der in New York ansässigen Non-Profit-Organisation „Independent Press Association“ tätig. „Ich bin jeden Tag zu Fuß zur Arbeit gegangen, habe die Zeit wirklich sehr genossen“, erzählte er bei einem Kaffee im „Zurück zum Glück“. „Der Eindruck, den ich bekam, war gigantisch, die Geschwindigkeit, in der alle unterwegs waren, wirklich rasant.“ Vaternam hielt Schritt – und im Anschluss an sein Vierteljahr auch Kontakt zu Chefs und Kollegen, netten Menschen, mit denen er sich angefreundet hatte.

„Ich wollte unbedingt wieder zurück“, erinnert sich der Mann, der sich nach dem Studium mit einer Werbeagentur für Design, Marketing und Film selbstständig gemacht hat. Vaternam bewarb sich um eine sogenannte „Green Card“, eine unbegrenzte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis für die Vereinigten Staaten.

In der New Yorker Bronx wohnt er in einem Mini-Studio

Zunächst wurde es nichts, 2009 dann die Zusage fürs Folgejahr! „Daraufhin habe ich zweieinhalb Jahre in New York gelebt und gearbeitet – unter anderem bei einer Ratingagentur.“ In der Bronx wohnte er in einem Mini-Studio, ohne Küche, ein Kühlschrank und eine Mikrowelle mussten ausreichen. „Da kocht eh niemand, die meisten gehen essen.“

BESTE PERSPEKTIVE: André Vaternam fotografiert von der Aussichtsplattform des Empire State Buildings. Quelle: Vaternam

Für das perfekte Motiv ist er gerne auch um fünf Uhr morgens aufgestanden oder hat sich die Nacht mit Kamera (eine Nikon) und Stativ um die Ohren geschlagen. Das macht er heute noch mit einem Freund, der dort lebt, „es ist eine Art Tradition geworden“.

Im Palo Palo organisiert Vaternam Partys

TOLLE MOTIVE: Dieses Foto von André Vaternam zeigt die Südspitze von Manhatttan. Quelle: Vaternam, Instagram

Was aber nicht bedeutet, dass er New York den Rücken gekehrt hat: Mindestens zweimal im Jahr fliegt er rüber, in erster Linie, um zu arbeiten. Seine Kamera hat er aber immer dabei, durch ihren Sucher findet er in der Stadt immer wieder atemberaubende Motive. Im Mai steht die nächste Reise an, er freut sich auf Burger im „Cafe Colette“ in Williamsburg und in Chinatown kann er das Restaurant „Breakroom“ empfehlen. „Ich schließe es auch nicht aus, wieder für längere zeit nach New York zu gehen“, gibt er offen zu. „Aber eine Stadt zum Altwerden? Das ist New York eher nicht.“

Von Mirjana Cvjetkovic