IHR ZUHAUSE: Ute Wieners in ihrem Bauwagen – sie lebt seit 30 Jahren auf dem Sprengelgelände.

© Philipp Von Ditfurth

30 Jahre sprengel

Ute Wieners schreibt Buch über die Sprengel-Besetzung

Vor 30 Jahren wurde die leerstehende Schokoladenfabrik in der Nordstadt besetzt: Ute Wieners (55) war damals dabei, als in der Industrieruine Punks, Spontis, Autonome und Menschen mit Visionen einzigen. Sie ist bis heute geblieben – und hat ein Buch über die wilden Jahre geschrieben. „Sprengel für alle“ hat aber viele Bezüge in die Gegenwart – in der Nordstadt wird wieder gegen Gentrifizierung gekämpft.