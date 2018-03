KAUM ZU ERKENNEN: Angelo Kelly als Undercover-Boss.© RTL

Menschen

Undercover: Angelo Kelly hilft Hannover-Sängerin

Ein Superstar tarnt sich als Nachwuchskünstler: Sängerin Leo Will (27) aus Hannover fiel in der RTL-Show „Promi-Undercover-Boss“ auf Angelo Kelly (36) herein. Für sie ein Karriere-Glücksfall!