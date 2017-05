Zurück aus Asien: Ule Ritgen ist in Japan ein Rockstar.

© Frank Wilde

NP-Porträt

Ule Ritgen rockt seit 25 Jahren Japan

In der Heimat kennt man sich kaum, in Asien sind die Rocker von Fair Warning seit 25 Jahren Superstars. Mit ihren Hits sind sie in Japan nicht mehr wegzudenken. Die NP traf den Hannoveraner Ule Ritgen (60), der gerade von der Jubiläums-Tour der Band durch Japan zurück ist.